雙11回家了！涉彰、雲光電弊案起訴　雲林老鄉長等5人獲交保

▲二崙鄉長鍾東榮捲圖利光電業者。（資料圖／翻攝自鍾東榮臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰檢今年8月20日偵辦彰、雲設置太陽光電弊案，今日將涉案的竹塘鄉長蔡碩任、鄉代會主席林淑女，二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬等人依涉嫌圖利提起公訴，仍羈押在案的鍾、林淑女蔡姓丈夫、江、李等3名白手套與劉男今移審彰化地院，法官稍早裁定5人交保。

全案彰化地檢今(11日)起訴，起訴書指出，竹塘鄉長蔡碩任涉利用職權，將租約延長至20年，讓廠商收取台電躉購電費不法利益高達4.47億元，鄉代會主席林淑女與蔡姓丈夫收賄1447萬餘元，二崙鄉鄉代會主席楊世彬洩漏招標文件，鄉長鍾東榮供出920萬元賄款藏放在祠堂內首波將4人分別求處12年至8年以上有期徒刑。

▲彰化地檢偵辦彰化雲林涉圖利光電業者。（資料圖／彰化地檢提供）

法官裁定理由，劉男、江姓業者、與李姓業者訊後皆坦承犯行，分別以10萬元、120萬元、150萬元交保，並限制出境、出海及住居，並於規定時間到轄區派出所報到。

二崙鄉長鍾東榮只坦承部分犯行、蔡男訊後否認全部犯行，足認犯罪嫌疑重大，最輕本刑5年以上有期徒刑，有相當理由認為有逃亡及串供之虞，且證人證述尚有未盡相符之處，尚無羈押必要，分別裁定准予100萬元、80萬元交保，並禁止直接、間接與該案證人或共同被告聯絡。

檢方認為，林淑女身為竹塘鄉代會主席，明知其蔡姓配偶從事竹塘公墓標租案，配合將租期延長為20年，提高業者售電利潤，並因此取得開發費及行賄款，且犯後矢口否認犯行，惡性重大且無悔意，依法向法院求處12年以上之有期徒刑。

鍾東榮身為二崙鄉長，佯藉由雲林縣自強市場標租案為地方開拓財源，卻與被告楊世彬、江姓業者等人密謀收取金額不菲賄賂款，考量其於偵查中主動告知賄款藏放處，堪認尚有悔意，依法向法院求處11年以上之有期徒刑。

楊世彬身為二崙鄉代會主席，其利用身分地位，及與鍾熟識機會，與被告蔡男、江姓業者與鍾共謀從雲林縣自強市場標租案中獲取賄賂，犯後雖交待部分之事實，惟仍矢口否認收賄犯意，依法向法院求處11年以上之有期徒刑。

蔡碩任為竹塘鄉長，卻利用其職權，在標租案成形前即多次與掮客江姓業者多所接觸，頻繁洩漏招標文件及其他足以造成不公平競爭，雖知罪證明確卻仍矢口否認犯行，依法向法院求處應執行8年以上之有期徒刑。



