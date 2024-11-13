「班班喝鮮奶」1次給8瓶　農業部長不樂見：應該在學校喝





▲農業部長陳駿季回應「班班喝鮮奶」爭議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

班班喝鮮奶政策上路以來亂象不斷，中央原規劃每周2次、每學期喝44次，但學校配合廠商配送，保久乳一次就發8瓶，也有學校一次給12瓶。農業部長陳駿季今日表示，「不樂見這種情形發生」，希望學生可以在學校就喝掉乳品。至於這學期是否可以喝足44次，陳駿季說，次數不是重點，重點是能夠提供充裕的乳品。

立法院經濟委員會今日邀請農業部部長就「我國動物保護政策執行概況及動物保護法修法規劃內容與進程」進行報告並備質詢。陳駿季在會前回應「班班喝鮮奶」爭議。

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全國有超過75%學校都選擇喝保久乳，廠商考量運輸成本，一次就配送一個月的量，導致每周供應兩次，變成一次給8瓶，供應與排程大亂。教育部長鄭英耀日前受訪指出，讓學童帶多瓶保久乳回家，「不是我們所樂見」。陳駿季也說，不樂見學校把一次的量發給學生，希望學童都能在學校喝完鮮奶。

陳駿季表示，學童乳政策正在進行滾動調整，會依照卓院長要求，未來所提的精進作法不會造成學校老師的負擔，也會尊重各縣市政府的想法，學校若不願參與政策，也不會勉強，精進方案會再審慎規劃，待有完善措施才會公布，不會貿然提出。

據農業部統計，全國22個縣市都已完成共同供應契約系統下訂程序，各乳廠均持續配送中，但許多學校反映，目前學期已經過了一半，只喝到10次左右，這學期恐無法喝足44次。陳駿季表示，每學期喝44次不是重點，農業部不會糾結在次數上，這樣政策上路前的次數也要補足，但學童不可能三餐或天天喝，農業部的重點是能否提供充足乳品給學童。