美「準國安顧問」曾訪台見蔡英文　獲任喊：將與盟友密切互動

▲共和黨籍佛州聯邦眾議員瓦爾茲(Mike Waltz)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

2022年曾訪台的眾議員瓦爾茲曾主張,川普應迅速結束加薩及烏克蘭戰事,以便將焦點及軍事資源轉回印太地區,對抗中國。他12日獲任命為「川普2.0」的國安顧問後表示,美國將與盟友保持密切關係,無畏敵手。

共和黨瓦爾茲(Mike Waltz)獲得總統當選人川普任命後透過聲明表示,沒有比捍衛美國國家價值、自由及每位美國人安全還要崇高的使命。

「我們將與川普總統及其團隊攜手因應當今世界不斷變化的挑戰,堅定抵禦企圖破壞我們生活方式的人」。

他說,美國最強大的優勢是蓬勃的經濟及能源主導地位,這將使美國遠離戰爭,再次以強大姿態領導全球。

Rep. Mike Waltz traveled to Taiwan with fellow Congressional colleagues to meet with President Tsai Ing-wen. pic.twitter.com/yVaKChNW4C