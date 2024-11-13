川普新政府高層名單一次看！　宣布前國家情報總監擔任CIA局長

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）近日宣布多項重要內閣人事任命，為即將於2025年1月重返白宮做準備。他提名德州前眾議員，以及川普政府第一任期時的前國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）出任中央情報局（CIA）局長，並選擇南達科塔州州長諾姆（Kristi Noem）擔任國土安全部部長。

CNN報導，雷克里夫曾於2020年至2021年間擔任國家情報總監，負責統籌美國各情報機構的運作。在此之前，他在德州擔任聯邦眾議員，並有聯邦檢察官的經歷。此次被提名為CIA局長，顯示川普對其情報領域經驗的信任。

▲雷克里夫曾任川普第一任時期美國國家情報總監。（圖／路透）



諾姆自2019年起擔任南達科塔州州長，並在2024年共和黨總統初選中公開支持川普；她的強硬移民政策立場，讓她成為川普眼中國土安全部部長的合適人選。此前，諾姆曾被視為川普副總統搭檔的潛在人選，但最終未被實現。

此外，川普也宣布資深共和黨律師麥金利（Bill McGinley）將擔任白宮法律顧問。麥金利在川普第一個總統任期內曾擔任白宮內閣秘書，並在本次選舉中擔任共和黨全國代表大會的外部法律顧問；川普在聲明中表示，「比爾是一位聰明且堅韌的律師，將協助我推動美國優先議程，並在選舉誠信及反對執法機構被政治化方面作出貢獻。」

川普目前其他內閣提名包括以下。

• 國務卿：佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）

• 白宮幕僚長：蘇西威爾斯（Susie Wiles）

• 副白宮幕僚長：斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）

• 國家安全顧問：瓦爾茲（Mike Waltz）

• 美國駐聯合國大使：史蒂芬尼克（Elise Stefanik）

• 環境保護署署長：澤爾丁（Lee Zeldin）