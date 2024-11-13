　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越配竟成「山羌殺手」直擊！　冰箱滿屠體臉書囂張賣

圖、文／CTWANT

山羌個性害羞、外表可愛，加上頗有喜感的獨特叫聲，被許多登山客視為「山間精靈」，如今牠們竟成為商人眼中的血腥產品，記者調查，桃園市蘆竹區蔡姓越南籍配偶在臉書上以3000到4000元不等的價格販售山羌，在當地更已「供不應求」，成為周遭移工的另類美食，此一行為已明顯違反《野生動物保育法》，行徑十分囂張。 

山羌長相呆萌、身材嬌小備受登山客喜愛，如今卻遭違法獵捕殺害，成為移工的食物。（圖／本刊攝影組、報系資料照，CTWANT合成）

▲山羌長相呆萌、身材嬌小備受登山客喜愛，如今卻遭違法獵捕殺害，成為移工的食物。（圖／CTWANT合成，下同）

11月初某日，記者偽裝成買家向蔡女訂購山羌，抵達其住處後，蔡女露出看到金主的滿面笑容，並帶著客人前往後院「選購」，興致勃勃地介紹這次新進的「貨品」，後院的景象則讓人傻眼。

只見後院擺放著2個大冰櫃，冰櫃中滿滿都是山羌的屠體，蔡女還「貼心」的將外毛撥下，內臟則剔除後另外包裝，山羌頭臉和角則被清除保存，而屠體被拿出冷凍庫後解凍，血水順著塑膠袋留在地上，山羌的腥羶味撲鼻而來，場面怵目驚心、令人不適。

蔡姓女子以每隻3000到4000元價格出售山羌，冰櫃中滿是動物屠體。（圖／本刊影音組）

▲蔡姓女子以每隻3000到4000元價格出售山羌，冰櫃中滿是動物屠體。

「小的3000、大的3500，前幾天剛賣一隻超級大的，4000元。」蔡女興致勃勃地說，一般山羌體重約在6、7公斤間，尚未長成的幼崽則以「小號」計價，其近日才出貨一隻重達10公斤的山羌，要價自然比一般的再貴上一些。

而山羌原是保育類動物，2019年年初被行政院農委會正式公告，與台灣獼猴、白鼻心和眼鏡蛇等動物一同從《陸域保育類野生動物名錄》中除名，但牠們仍是一般野生動物，依法不得任意獵捕或從事商業性利用，否則就是觸犯了《野生動物保育法》「任何人都不得任意獵捕野生動物」的規定，但當地移工卻將台灣法規視為無物，甚至發展出一套「吃山羌大法」。

「加這個七味粉，加這個魚露就很好吃了。」蔡女透露，吃山羌在當地早已不是秘密，附近移工更對這一味「愛不釋口」，還會指名要「大隻」的，認為肉比小隻的要「嫩」，蔡女的生意也在這些同鄉「照顧下」蒸蒸日上。

蔡女在臉書上公然販售山羌屠體，吸引附近移工上門，行徑十分囂張。（圖／翻攝畫面）

▲蔡女在臉書上公然販售山羌屠體，吸引附近移工上門，行徑十分囂張。

據了解，蔡女約5年前嫁來台灣，如今育有一稚齡兒子，起初是透過臉書推銷自家飼養的雞、豬、兔子和羊，2023年3月開始加賣山豬和飛鼠，5月則開始正式販售山羌。

蔡女的山羌「生意」維持將近一年半，平均每月2、3次「進貨」，每次隻數則3到5隻不等，若以每隻3500元計算，蔡女每月光靠山羌就能獲利3、4萬元，甚至連她台灣老公都一同加入販售，行徑極為囂張。

桃園市農業局回應，山羌已非保育類，而根據《野生動物保育法》，獵捕一般野生動物將處6萬到30萬元罰鍰，而販售一般野生動物需取得許可證，無證販售也將處以6萬到30萬元罰鍰，後續則將往上溯源至獵捕者，倘若是原民未經許可獵捕，第一次不罰，第二次則將處1000到1萬元罰鍰。

延伸閱讀
山羌屠夫2／白鼻心、山豬都抓森林成大賣場　恐染狂犬病死亡率百分百
衛生棉丟床底「發臭長蟲」！姪女嫁人遇天使婆婆　4年後下場超悲劇
女神醉貼心1／陳伊帶新歡陪吃樂天女孩　上演騎車雙載靠腰情

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／家屬才通報失蹤　男浮屍漂台南運河尋獲
澎恰恰爆背骨「金主怒提告」　進軍大陸怨：台灣把我當瘟神
快訊／川普宣布「馬斯克、企業家拉馬斯瓦米」領導政府效率部
天兔明海陸報警機率高　恐陸警地區曝
快訊／桃園觀音某工廠「酸氣」外洩！恐怖橘紅濃煙狂竄
快訊／川普提名《福斯新聞》主持人出任國防部長
單車男過馬路被撞　駕駛下車救人...目擊他又被2車輾過慘死
有高潮！　夫妻「自然受孕2年沒結果」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東騎士「巷口跨越車道轉彎」！遭吉普車撞上　搶救無效亡

彰化市透天民宅大火黑煙猛竄！中風男受困屋頂　雲梯車救出3人

夫離家13年變通緝犯　「幾乎零記憶」妻心寒離了

快訊／台南運河驚見男浮屍！家屬才通報失蹤協尋　今漂水面被尋獲

快訊／桃園觀音某工廠「酸氣」外洩！恐怖橘紅濃煙狂竄　警消搶救中

單車男過馬路被撞　駕駛下車救人...目擊他又被2車輾過慘死

不爽人夫欠錢不還　債主放大絕「公開綠帽」下場慘了

越配竟成「山羌殺手」直擊！　冰箱滿屠體臉書囂張賣

「背骨仔殺恩人」奇案　尾隨闆娘離奇消失

被控違約「許效舜扯後腿」　澎恰恰回應了

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

台東騎士「巷口跨越車道轉彎」！遭吉普車撞上　搶救無效亡

彰化市透天民宅大火黑煙猛竄！中風男受困屋頂　雲梯車救出3人

夫離家13年變通緝犯　「幾乎零記憶」妻心寒離了

快訊／台南運河驚見男浮屍！家屬才通報失蹤協尋　今漂水面被尋獲

快訊／桃園觀音某工廠「酸氣」外洩！恐怖橘紅濃煙狂竄　警消搶救中

單車男過馬路被撞　駕駛下車救人...目擊他又被2車輾過慘死

不爽人夫欠錢不還　債主放大絕「公開綠帽」下場慘了

越配竟成「山羌殺手」直擊！　冰箱滿屠體臉書囂張賣

「背骨仔殺恩人」奇案　尾隨闆娘離奇消失

被控違約「許效舜扯後腿」　澎恰恰回應了

台東騎士「巷口跨越車道轉彎」！遭吉普車撞上　搶救無效亡

「MG中型7人座休旅」推入門款！配備不陽春　1.5升渦輪折合新台幣75萬

彰化市透天民宅大火黑煙猛竄！中風男受困屋頂　雲梯車救出3人

夫離家13年變通緝犯　「幾乎零記憶」妻心寒離了

快訊／台積電跌5元至1045　台股開盤下跌86點

快訊／台南運河驚見男浮屍！家屬才通報失蹤協尋　今漂水面被尋獲

快訊／川普宣布「馬斯克、企業家拉馬斯瓦米」領導政府效率部

「新一代Mazda CX-5」明年見！空間尺碼放大　換上全新開發油電

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

快訊／桃園觀音某工廠「酸氣」外洩！恐怖橘紅濃煙狂竄　警消搶救中

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

澎恰恰爆違約　「私訊恐嚇」影視大亨：我等你

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例

19歲騎士返家命喪輪下　女駕駛右轉撞死人

花4萬5包養卻遭封鎖　用她新歡電話訂披薩報復挨告

台中+27處科技執法！名單公布

澎恰恰有女金主！　微妙關係曝光

草屯果菜市場凌晨失火　「熟悉的攤販沒了」居民不捨

左營街頭「傳出瓦斯味」！消防隊緊急到場

快訊／桃園觀音某工廠酸氣外洩！恐怖橘紅濃煙狂竄

台中清水民宅火警　火煙沖天覆蓋馬路

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

越配竟成「山羌殺手」直擊！　冰箱滿屠體臉書囂張賣

單車男穿越縣道被撞　又被2車輾過慘死

被控違約「許效舜扯後腿」　澎恰恰回應了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

朴浩山道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

宋再臨好友「衝家中驚見遺體」

澎恰恰爆違約　「私訊恐嚇」影視大亨：我等你

罹肝癌晚期！他吃1蔬菜＋治療「8顆腫瘤全消失」

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面