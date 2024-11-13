越配竟成「山羌殺手」直擊！　冰箱滿屠體臉書囂張賣

圖、文／CTWANT

山羌個性害羞、外表可愛，加上頗有喜感的獨特叫聲，被許多登山客視為「山間精靈」，如今牠們竟成為商人眼中的血腥產品，記者調查，桃園市蘆竹區蔡姓越南籍配偶在臉書上以3000到4000元不等的價格販售山羌，在當地更已「供不應求」，成為周遭移工的另類美食，此一行為已明顯違反《野生動物保育法》，行徑十分囂張。

▲山羌長相呆萌、身材嬌小備受登山客喜愛，如今卻遭違法獵捕殺害，成為移工的食物。（圖／CTWANT合成，下同）

11月初某日，記者偽裝成買家向蔡女訂購山羌，抵達其住處後，蔡女露出看到金主的滿面笑容，並帶著客人前往後院「選購」，興致勃勃地介紹這次新進的「貨品」，後院的景象則讓人傻眼。

只見後院擺放著2個大冰櫃，冰櫃中滿滿都是山羌的屠體，蔡女還「貼心」的將外毛撥下，內臟則剔除後另外包裝，山羌頭臉和角則被清除保存，而屠體被拿出冷凍庫後解凍，血水順著塑膠袋留在地上，山羌的腥羶味撲鼻而來，場面怵目驚心、令人不適。

▲蔡姓女子以每隻3000到4000元價格出售山羌，冰櫃中滿是動物屠體。

「小的3000、大的3500，前幾天剛賣一隻超級大的，4000元。」蔡女興致勃勃地說，一般山羌體重約在6、7公斤間，尚未長成的幼崽則以「小號」計價，其近日才出貨一隻重達10公斤的山羌，要價自然比一般的再貴上一些。

而山羌原是保育類動物，2019年年初被行政院農委會正式公告，與台灣獼猴、白鼻心和眼鏡蛇等動物一同從《陸域保育類野生動物名錄》中除名，但牠們仍是一般野生動物，依法不得任意獵捕或從事商業性利用，否則就是觸犯了《野生動物保育法》「任何人都不得任意獵捕野生動物」的規定，但當地移工卻將台灣法規視為無物，甚至發展出一套「吃山羌大法」。

「加這個七味粉，加這個魚露就很好吃了。」蔡女透露，吃山羌在當地早已不是秘密，附近移工更對這一味「愛不釋口」，還會指名要「大隻」的，認為肉比小隻的要「嫩」，蔡女的生意也在這些同鄉「照顧下」蒸蒸日上。

▲蔡女在臉書上公然販售山羌屠體，吸引附近移工上門，行徑十分囂張。

據了解，蔡女約5年前嫁來台灣，如今育有一稚齡兒子，起初是透過臉書推銷自家飼養的雞、豬、兔子和羊，2023年3月開始加賣山豬和飛鼠，5月則開始正式販售山羌。

蔡女的山羌「生意」維持將近一年半，平均每月2、3次「進貨」，每次隻數則3到5隻不等，若以每隻3500元計算，蔡女每月光靠山羌就能獲利3、4萬元，甚至連她台灣老公都一同加入販售，行徑極為囂張。

桃園市農業局回應，山羌已非保育類，而根據《野生動物保育法》，獵捕一般野生動物將處6萬到30萬元罰鍰，而販售一般野生動物需取得許可證，無證販售也將處以6萬到30萬元罰鍰，後續則將往上溯源至獵捕者，倘若是原民未經許可獵捕，第一次不罰，第二次則將處1000到1萬元罰鍰。

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