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農曆年後種樹好時機　市議員吳進昌免費送綠美化樹苗

▲年後種樹，市議員吳進昌免費送綠美化樹苗

▲年後種樹，市議員吳進昌免費送綠美化樹苗。（圖／擷取自吳進昌臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年後，春雨綿綿，是最適合種樹的季節。桃園市議員吳進昌長年務農，擁有豐富的農業知識。為鼓勵市民朋友種樹愛地球，其服務處專案申請農村再生植樹綠美化樹苗，供民眾索取，惟“樹”量有限，送完為止，以現場為主，不提供預留喔！

吳進昌於臉書po文表示，其服務處專案申請農村再生植樹綠美化樹苗有：桃花、茶花、桂花、梔子花、七里香、平戶杜鵑、羅漢松、富士櫻、吉野櫻和八重櫻，限量提供免費索取！

▲年後種樹，市議員吳進昌免費送綠美化樹苗

▲市議員吳進昌長年務農，擁有豐富的農業知識。（圖／擷取自吳進昌臉書）

以往各界都在植樹節才推廣種樹，但吳進昌說，從每年立春到三月、春雨綿綿，是最適合種樹的季節，多多種樹，能夠清靜空氣、減少噪音。熱心地方服務的吳進昌，曾擔任觀音區樹林里里長，因長年務農，曾受到多項農業相關的專業短期訓練有：

桃園區農業改良場葉菜類、果菜類管理師資訓練班結業；台糖訓練中心蔬菜管理經營班訓練班結業；畜產試驗所乳羊、肉羊飼養管理班、人工授精班結業；
台灣大學休閒農業經營管理班結業；農委會水土保持局鄉村營造人力培訓關懷、進階、核、專員班、培根計畫專員班結業；* 106~109水利署水患自主防災菁英培訓計畫等農作相關經驗。

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