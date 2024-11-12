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新北無照保母施虐「害3月女嬰失明切腦」！不認罪上訴...更慘下場曝

記者閔文昱／綜合報導 

新北市淡水區無照謝姓保母夫妻，5年前照顧李姓友人3個月大女嬰，卻以激烈搖晃方式導致女嬰雙眼幾乎失明、切4分之1腦，成重殘人士，夫妻倆被起訴後，卻在法庭上推卸責任，一審謝女被處有期徒刑6年，謝男則無罪。然而，謝女堅不認罪，案經上訴，高等法院認為一審對於謝女故意傷害的部分認定有誤，因此將刑度加重至7年6個月。

回顧案情，這起事件發生在2019年初，謝旻燕與其丈夫謝承達夫妻二人，由於與李姓友人的熟識關係，開始全天候照顧李姓友人剛出生的女兒。然而，短短三周時間內，女嬰就因照顧不周而兩頰瘀青，後來更因謝女激烈搖晃，導致女嬰受到虐待性頭部創傷，出現癲癇發作、意識不清等症狀，並因腦傷導致腦部萎縮、發展遲緩等重大後遺症。

▲ 3個月大女嬰疑遭無照保母與丈夫施虐，劇烈搖晃傷及腦部，導致雙眼失明等嚴重傷害。（圖／李姓父母提供）

▲ 3個月大女嬰遭無照保母與丈夫施虐，劇烈搖晃傷及腦部，導致雙眼失明等嚴重傷害。（圖／李姓父母提供）

2021年4月法院開庭時，謝姓夫妻作無罪答辯，並稱不知女嬰會變成這樣；面對女嬰臉上瘀青謝男則解釋，是因為看見女嬰沒有任何反應，才以手大力捏，甚至委屈稱「我沒事幹嘛對她這樣...」。士林地院一審依成年人故意對兒童犯傷害罪，判謝女處拘役50日；又犯成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，處有期徒刑6年。

至於，謝男因與女嬰同在時間短暫，無相關證據足認2人有接觸或互動，也無證據認定傷勢為謝男造成，且女嬰傷勢已認定為一次性的外力撞擊所致，應是謝女照顧所發生的，難認謝有何傷害致人重傷犯行，故判無罪。

謝女對此判決提出上訴，堅稱無罪。對此，高等法院二審認為一審對於謝女故意傷害的部分認定有誤，因此改以業務過失傷害罪將謝女判處拘役45天，至於成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪部分，則將刑度加重至七年六個月。至於謝旻燕的丈夫謝承達，由於無法證明他傷害女嬰，因此維持一審的無罪判決。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕兒虐，請撥打110、113。

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