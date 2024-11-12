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大陸 大陸焦點 特派現場

向川普喊話 李家超：勿以政治干擾香港

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

▲香港特首李家超。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

川普再度當選美國總統，香港特首李家超表示，香港與美國貿易關係密切，希望與包括美國在內的各經濟體互相尊重，但同時香港會保持底線思維，保障香港企業的合法權益，希望所有國家均勿以政治干擾香港。

綜合《明報》等港媒報導，李家超12日出席行會前，被問到如何評估川普當選對中國大陸和香港與美國關係的影響。他回應，香港屬全球最開放的經濟體制之一，一直奉行自由和開放的貿易，支持多邊貿易，重視與任何地方的經貿關係，歡迎不同經濟體，包括美國和香港的正常商務往來、經濟活動和人民交流。

李家超還指出，美國在香港享有重大的經濟利益，過去十年和香港的貿易盈餘達到2700億美元，屬美國全球的貿易夥伴中最大的貿易盈餘來源，並且有超過1200個美國公司在香港開始業務，按母公司所在地分析，美國駐香港的公司長期佔據前三名，去年的數字也比前年增加百分之一，顯示香港和美國兩地的經濟往來密切。

李家超強調，希望與包括美國在內的各個經濟體發展公平和自由的貿易關係，並「在互相尊重的原則下推動互利共贏的貿易關係，但也會有底線思維，保障香港企業的合法權益」。

李家超稱，香港會繼續積極與世界各地促進商貿關係和人文交流，希望美國與香港互相尊重，而香港重視法治和自由貿易，希望任何國家都尊重香港特區，勿以政治干擾和影響特區司法、正常商業互動和商貿往來。

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