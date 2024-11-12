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傳我國擬花4800億軍購　李彥秀：恐怕是憂「破紀錄」的對美出超

▲▼ 美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

英國金融時報報導，台灣研擬向美國購買總價值超過150億美元（約台幣4878億元）的武器，包括神盾艦及Ｆ-35匿蹤戰機，此外也傳出，華航去年才花了超過70億美金購買24架波音787型客機，今年要再花40億美金購買20架長途客機，由波音與空巴共同拆分。立委李彥秀說，民進黨政府送的「大禮包」，是展現台灣對國防武力的殷切期盼；但背後反映的，恐怕更是擔憂「破紀錄」的對美貿易出超，恐怕會激怒川普。

李彥秀提到，今年前十個月，台灣對美國貿易出超就高達529億美元，不僅大幅超越去年356億美元的歷史紀錄，今年全年更有機會突破650億美元。

李彥秀說明，但讓人擔心的是，依美國海關統計，今年前七個月，美日逆差與去年同期持平，美韓逆差成長32%、美中逆差成長1.5%，美台逆差成長幅度卻高達56%。AI產業一枝獨秀，爆發性成長的背後，原本就呈現產業「紅肥綠瘦」的失衡現象，「關稅俠」川普重返白宮橢圓形辦公室，台灣必須提防台幣升值的壓力，以及「特別301」捲土重來的全面性衝擊。

李彥秀認為，神盾艦及Ｆ-35匿蹤戰機對台灣而言，當然是「夢幻逸品」，但是，民進黨政府除了遙望「天邊的彩虹」之外，也應該要留心「路邊的芳草」，國防部坦承，反裝甲飛彈（拖二B）、滑翔炸彈（AGM-154），以及F-16V（block70）戰機三項軍購案仍然延宕，其他軍購也只是「慢慢跟上進度」。

華府智庫（CATO Institute）九月公布最新研究報告，美國對台軍售延宕尚未交貨的武器裝備，累積金額已經高達205.3億美元，其中又以戰機以及我方最需要的「不對稱作戰」武器類型最多。

李彥秀說，競選期間，川普點名台灣國防支出不足，應該要將軍費提高到GDP（國內生產毛額）的10%（目前占比為2.4%），換算成新台幣高達2兆6410億元。當然川普喊價的意味濃厚，但這也代表，川普主導下的世界秩序，台灣不僅要為自己的安全付出「高昂的代價」，背後可能更多的是「美國優先」下，川普對於貿易失衡的憤怒與不滿。

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