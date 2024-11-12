淫師帶學生回家沖澡竟偷拍　「創意私房」863人受害…最小才10歲

▲檢警破獲創意私房偷拍成員，查扣保特瓶、芳香劑造型偽裝之密錄器等犯罪工具。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中地檢署偵辦「SCP」與「OAT」偷拍社群，以及創意私房偷拍群組，查出黃姓男子等人自去年起在南投縣、台中市等地的小吃店、桌遊店，架設微型攝影機偷拍，被害人遍及全台，總數達833人，另一名在北部國小擔任代課老師、同時也補習班擔任教師的陳姓男子，還在補習班廁所裝設秘錄器偷拍未成年學生、同事的性影像，被害人數達30人，年紀最小才10歲。檢方11 月7 日、11 日先後偵結，將其中5人起訴，其中黃男、廖男以及陳男等3人仍遭收押，兩案被害人合計達863 人。

檢察官陳詠薇指揮重案支援中心、北、中、南警方組成專案小組，查獲Telegram上的「SCP」、「OAT」社群販售性影像，並在7月間發動搜索，查扣犯罪工具，並向法院聲請羈押被告黃姓男子、廖姓卡拉OK男業務、張姓男大學生、李姓工程師、江姓男子等5人。根據偵查，黃姓男子從去年起在南投縣、台中市等地的小吃店、桌遊店私自架設微型攝影機偷拍，被害人遍及全台，總數達833人。

另外檢警也在追查創意私房買家時發現，在學校擔任代課老師、也在補習班兼職的陳姓教師，將微型攝影機裝在寶特瓶或芳香劑內，在放到補習班廁所偷拍學生以及同事如廁；更可惡的是，因陳男在學校內擔任代課老師，會有機會將學生帶到校外參加活動，活動結束後，竟將學生帶到家中洗澡，並預先在浴室安裝攝影機偷拍，被害人數達30人。

檢方昨（11日）將全案偵結起訴，檢方認定黃姓男子等5人，涉犯組織犯罪防制條例、製造、散布竊錄身體隱私部位影片、竊錄性影像、意圖營利散布性影像、意圖營利製造兒少性影像、意圖營利散布兒少性影像以及洗錢等罪嫌。

另外陳姓教師涉犯刑法對於未滿14 歲之少女為猥褻之行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、製造、散布竊錄隱私部位影片、竊錄性影像、製造、散布不實性影像、製造兒少猥褻行為影片、製造兒少性影像、散布兒少性影像等罪嫌，陸續於11 月7 日、11 日偵查終結向法院提起公訴並聲請沒收犯罪所得新台幣73 萬6591 元，兩案被害人合計達863 人。