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北東今整天有雨　天兔颱風周五逼進「東半部連下3天」

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▲今天受到桔梗颱風的外圍水氣影響，北部、東半部全天有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風於今晨2時生成，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今天受到桔梗颱風外圍水氣影響，全台雲量偏多，北部、東半部全天有雨，天兔颱風在周五接近菲律賓呂宋島後北轉進入巴士海峽，其環流在周五到周末為東半部帶來局部較大雨勢，未來隨著路徑修正而有些變動，民眾多留意天氣資訊。

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今凌晨天兔颱風誕生，也代表目前洋面上有4個颱風，不過銀杏颱風將要在越南沿岸減弱為熱帶性低氣壓，後續還有3個颱風，按照由西到東或者是距離台灣由近而遠依序是桔梗、天兔、萬宜。

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他指出，今天會先受到桔梗颱風的外圍水氣影響，全台雲量偏多，迎風面北部、東半部全天有雨，其中北海岸到宜蘭會有比較大的雨勢，就連西半部也可能飄起毛毛雨。今晚隨著桔梗颱風進入南海並遠離，水氣就會減少了。

李至晟說，明、後天東北季風減弱，天兔颱風還在菲律賓東方海面，台灣迎來一段比較溫暖的天氣，周四氣溫最高，從北到南都有局部30度以上高溫，內陸的機會較大；

他表示，天兔颱風會在周五接近菲律賓呂宋島後北轉進入巴士海峽，後續可能從台灣東部外海北上。這時因為環境不佳，強度逐漸減弱，其環流還是可能在周五到周末為台灣東半部帶來局部較大雨勢，近海風浪也偏大，未來幾天的預報會隨著路徑修正而有些變動。

距離最遠的萬宜颱風，李至晟指出，預測通過環境較差的洋面時不會完全消散，可能在下周初再度侵襲菲律賓，這時剛好有一波比較強的東北季風南下，屆時萬宜颱風可能在更東邊的洋面北轉，或受到地形跟冷空氣的破壞消散，侵襲台灣的機會較小。

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