這1地10歲童犯罪判重刑！最慘關10年　抗議人士批：乳牙都還沒掉

▲澳洲北領地政府認為，10歲孩子亦應該為他們的行為負責。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

澳洲有多個地區刑事責任年齡為10歲，北領地一度把刑事責任年齡提高到12歲，但最新上任的鄉村自由黨政府火速將刑事責任年齡恢復到10歲，當地10歲兒童犯罪最重可判10年監禁。有部分抗議者不滿這項政策，紛紛上街反對，還有人指出「他們有的乳牙都還沒掉」。

根據外媒《BBC》報導，澳洲北領地去年才將刑事責任年齡從10歲提高到12歲，但當地犯罪率沒有降低，新上任的鄉村自由黨政府為確保人民安全，決定採取行動，將刑事責任年齡恢復成10歲。

投票給鄉村自由黨的一間當地餐廳老闆，他支持新政府的決定，透露自家餐廳在去年就發生至少5起偷竊事件，且犯人大多都是小孩子，他們被逮捕後表示這樣做感到有趣；老闆只能不斷換新的安全設備，或是加裝監視器抓人，但他認為政府的政策會比較有用。

不過有支持的人也會有反對的人，北領地要推動恢復刑事責任年齡至10歲的法律，有部分反對者在議會外聚集，還有人舉著標語「10歲的孩子仍然有乳牙」，認為他們年紀這麼小恐怕要面臨牢獄之災相當不合理；另外，有其他反對者表示，「如果是你的孩子犯罪怎麼辦？」難道真的忍心讓小孩吃牢飯。

根據北領地新通過的法律，代表犯罪嫌疑人就算是年僅10歲的兒童，犯下駕車搶劫的罪刑，一樣會被判處最高10年的監禁。

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