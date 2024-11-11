柯文哲疑藏錢木可金庫　「追4063萬金流」提訊李文宗12小時

▲檢調8日提訊柯文哲大帳房李文宗，追查總統大選政治獻金流向木可公關鉅款。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲官司纏身，除了京華城容積圖利案，還有政治獻金假帳案，總統大選期間，木可公關公司半年就收到柯文哲競總支付的4063萬餘元，儼然成為柯競總的大金庫，在爆出獻金申報作假風波後，木可公關宣布要清算結束營業，由於鉅款疑遭不實名目掩飾挪用，涉及背信、侵占等罪，為免金流出現斷點，檢調專案小組上周五借提在押的大帳房李文宗偵訊到深夜才結束。

木可公關2022年間登記設立，柯文哲在2023年間向監察院申請設立總統大選政治獻金專戶，結果2024年8月間爆出政治獻金申報不實，17項對木可公關公司的財務往來名目有異，民眾黨內部調查，指控是會計師端木正漏報、誤報，民眾黨發言人陳智菡另稱，將要求木可公關退回1360萬元。

截至目前為止，柯文哲競選總部申報的木可公關收支共有19項，除1筆木可捐贈款100萬元再由競總返還外，其餘都是咖啡、服飾、禮盒、租車、授權使用費用，累計柯競總從2023年6月到2024年1月大選結束後，共支付木可公關4063萬餘元。

▲木可公關負責人李文娟8月間被檢察官傳喚後諭令交保150萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

柯文哲競總務長李文宗與木可公關負責人李文娟是兄妹，2個單位的金錢往來與帳冊傳票，僅有極少部分獲得信任的人可經手，甚至連競選小物等競選募款商品販售，都只能由專人處理，相關授權與營業收入帳冊不清，而木可公關卻在質疑聲浪中宣布，將清算結束營業。

台北地檢署指揮調查局北機站進行偵辦多時，李文宗先後以證人、被告2種身分遭傳喚後，最終因疑有勾串之虞，遭檢察官聲押禁見並延押獲准，檢調持續約談相關經手財務人員，發現柯競總、木可公關的帳目混雜，因此8日由廉政署提訊柯文哲的同時，另安排北機站提訊李文宗，並移送北檢複訊到深夜結束，訊問時間約12小時。