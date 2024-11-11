人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄一名88歲王姓婦人上月底去市場買菜完要返家，途中遇到人行道封路施工，被迫繞道走馬路通過，沒想到路旁一輛砂石車突然起步，王女擺手驚逃，最後仍遭輾過，送醫急救不治。警方表示，全案依刑法過失致死罪，將肇事駕駛函送地檢署偵辦。

▲人行道施工，88歲嬤被迫繞道遭砂石車輾斃，擺手驚逃最後畫面曝。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事故發生10月26日13時28分許，王婦當時買完菜沿著新興區民生一路要返家，途中遇到自來水公司施工，人行道被用三角錐圍起封閉，王女只好往左，被迫從馬路上繞道經過。

▲人行道施工被迫繞道，88歲嬤走馬路遇死劫。（圖／記者吳世龍翻攝）

沒想到王女繞過停靠在慢車道的砂石車，走到正前方時，該輛砂石車卻突然起步，王女見狀急忙擺手驚逃，但仍遭輾過，雙腿下肢大量出血，送醫搶救宣告不治。

▲▼砂石車駕駛稱視線死角沒看到人，遭依過失致死罪送辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方初步調查，該砂石車為施工申請核准的工程車，54歲駕駛張男聲稱因視線死角沒看到人，但該車已明顯違反道路交通管理處罰條例第42條、起駛前未使用方向燈，將處新台幣1200以上3600元以下罰鍰。

全案依刑法過失致死罪將肇事駕駛函送地檢署偵辦，另經對駕駛實施酒測無酒駕情形，警方也已將相關資料交由交通專責處理人員，釐清事故發生原因。