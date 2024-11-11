單車妹136線山道逆向騎來！大重機急煞「翹孤輪1秒」還是倒了

記者許權毅／台中報導

台中市一名陳男騎著昨日騎著要價約75萬的重機，在136線一路沿著長龍路往南投前進，卻遇到另名李女騎乘自行車跨越雙黃線逆向，陳男緊急煞車，後輪「翹孤輪」騰空約1秒，最後仍倒下。李女尷尬地說「不好意思」，陳男趕緊要同行友人報警。

▲台中市一名陳男騎乘重機，遇到李女逆向騎乘單車，2車發生碰撞。（圖／翻攝Facebook／爆廢公社）



136線一路通往南投，是許多重機、自行車迷常挑戰的路線之一。事發在昨日9時10分，地點則在太平區長龍路四段39K處，30歲李女沿著下山往太平方向前進，到事故地點時，不明原因跨越雙黃線至對向，另名49歲陳男則騎乘大型重機，在該處彎道煞停，2車發生輕微碰撞。

▲▼陳男所騎乘的重機CBR1000RR右側車身受損。（圖／翻攝Facebook／爆廢公社、記者許權毅翻攝）



有民眾將行車紀錄器轉發至臉書社團，影片拍下，陳男發現李女後，趕緊拉緊煞車，整輛車後輪飛起，呈「翹孤輪」在空中約1秒鐘，最後整輛車右側倒地，李女看見時也趕緊煞車，但2車仍相撞，李女見狀喊「不好意思、不好意思」，陳男無奈上前關閉引擎，並說「不要動，打電話叫警察了」。

據查，陳男所騎乘的重機為Honda所推出的CBR1000RR大型重機，2011年出廠，當年要價約75萬元左右。

太平警分局說，經查李女疑似煞車不及，導致跨越雙黃線肇事。雙方僅手部輕微擦挫傷、拉傷，陳男並無酒駕，詳細肇事責任要待分析釐清。警方呼籲，山區道路彎道多且路幅較窄，請依標誌標線指示行駛，以維交通安全。

▲陳男跟車友同行，遇到單車妹逆向騎來，相當無奈。（圖／記者許權毅翻攝）