禁女上大學、逼懷孕解決少子化？　日本保守黨魁道歉　



▲日本保守黨黨魁百田尚樹為爭議性發言道歉。（圖／百田尚樹YouTube頻道）

記者林懿捷／綜合報導

許多國家面臨人口老化、生育率逐年下降，各國提出政策來解決少子化危機，而近來，日本保守黨黨魁百田尚樹的主張引發爭議，他提出禁止女子上大學、30歲未懷孕者摘除子宮，以此方式逼迫日本女性結婚生子。該言論引起社會強烈反彈，百田尚樹隨後對此表示道歉，說明這只是比喻，對於讓人「感到不舒服」表示抱歉。

在最近的大選中，日本保守黨首次獲得國會席次，然而黨魁百田尚樹在8日的電視節目上，以「科幻假設前提」提出這些建議，他認為要解決日本的少子化危機，可設立以下規則：「18歲以上的女性禁止上大學」、「年滿25歲還是單身的女性，應終身禁止結婚」、「女性超過30歲強制摘除子宮」。此言論立刻引起公眾批評。

百田尚樹週日在社交平台X上為失言道歉，並表示「儘管我以『這是不該做的事』、『純屬科幻』的前提下，進行反烏托邦的比喻，但無法否認我的表達過於激烈。我對於被我傷害的人，感到抱歉。」他也表示撤回該言論。

右翼作家出身的百田尚樹，著有《永遠的0》、《名叫海賊的男人》等知名作品，他過去就有多次以「科幻前提」，發表了近乎「厭女」言論，並因此多次失言。日本保守黨在眾議院取得三席，而黨魁的一言一行，也正面臨更大的公眾檢視，需要謹言慎行。