日本掃雷艇起火「超過10小時」還在燒　1失蹤1送醫

【映像】海上自衛隊掃海艇から激しい炎— NHK福岡 (@nhk_fukuoka) November 10, 2024
福岡県沖を航行していた海上自衛隊の掃海艇「うくしま」から出火。男性隊員1人が行方不明になっています。10日午後7時すぎに撮影した映像では船体から激しく炎が上がっています。海上保安部などが消火にあたるとともに捜索を進めることにしています。 pic.twitter.com/CFHGXqvEqr
文／中央社
日本海上自衛隊掃雷艇宇久島號當地時間10日上午10時左右起火，1名自衛隊員失蹤，另有1人受傷送醫。截至晚間9時，大火仍未撲滅，船隻有可能沉沒。
日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊最高指揮官、海上幕僚長齋藤聰晚間9時左右召開記者會表示，在晚上8時30分左右，宇久島號的火勢進一步擴大，並多次聽到爆炸聲，研判「如果火勢繼續蔓延，船隻可能沉沒」。
他表示，會繼續滅火工作，並全力尋找失蹤的隊員。
根據海上自衛隊，今天上午9時40分左右，正在福岡縣宗像市大島以北約2公里處航行的掃雷艇宇久島號發生火災。
▲日本海上自衛隊掃雷艇宇久島號10日上午突起火燃燒。（圖／翻攝自維基百科共享圖庫）
據知這次火災導致33歲的3等海曹（相當於下士）古賀辰德失聯，另有1名20多歲的男性隊員受傷送醫，情況穩定並無生命危險。事發時，兩人正在「機關室」（引擎室）內執勤。
宇久島號全長約54公尺、寬約9.4公尺，標準排水量510公噸。掃雷艇的任務主要是負責清除海中布設的水雷等，宇久島號為了防止磁性水雷因為船體的磁性而爆炸，船體特別採用木製。
根據消息，宇久島號離開山口縣下關市的基地後，計劃前往鹿兒島縣的志布志港，船上約有45名船員。海上自衛隊今天下午已經成立事故調查委員會，將對火災原因展開調查。
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