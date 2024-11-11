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日本掃雷艇起火「超過10小時」還在燒　1失蹤1送醫

文／中央社

日本海上自衛隊掃雷艇宇久島號當地時間10日上午10時左右起火，1名自衛隊員失蹤，另有1人受傷送醫。截至晚間9時，大火仍未撲滅，船隻有可能沉沒。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊最高指揮官、海上幕僚長齋藤聰晚間9時左右召開記者會表示，在晚上8時30分左右，宇久島號的火勢進一步擴大，並多次聽到爆炸聲，研判「如果火勢繼續蔓延，船隻可能沉沒」。

他表示，會繼續滅火工作，並全力尋找失蹤的隊員。

根據海上自衛隊，今天上午9時40分左右，正在福岡縣宗像市大島以北約2公里處航行的掃雷艇宇久島號發生火災。

▲▼海上自衛隊掃雷艇宇久島號起火。（圖／翻攝自維基百科共享圖庫）

▲日本海上自衛隊掃雷艇宇久島號10日上午突起火燃燒。（圖／翻攝自維基百科共享圖庫）

據知這次火災導致33歲的3等海曹（相當於下士）古賀辰德失聯，另有1名20多歲的男性隊員受傷送醫，情況穩定並無生命危險。事發時，兩人正在「機關室」（引擎室）內執勤。

宇久島號全長約54公尺、寬約9.4公尺，標準排水量510公噸。掃雷艇的任務主要是負責清除海中布設的水雷等，宇久島號為了防止磁性水雷因為船體的磁性而爆炸，船體特別採用木製。

根據消息，宇久島號離開山口縣下關市的基地後，計劃前往鹿兒島縣的志布志港，船上約有45名船員。海上自衛隊今天下午已經成立事故調查委員會，將對火災原因展開調查。

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