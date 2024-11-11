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「冰糖葫蘆男神」吊嘎露大肌塊爆紅　本人回應：愛健身

▲▼「冰糖葫蘆男神」吊嘎露大肌塊爆紅　本人回應：愛健身。（圖／翻攝抖音）

▲哈爾濱「冰糖葫蘆男神」爆紅。（圖／翻攝抖音，下同）

記者許力方／綜合報導

哈爾濱近日出現「冰糖葫蘆男神」，僅穿著白色吊嘎，露出壯碩的手臂肌肉線條，有時還會穿著高領緊身衣，身材相當結實，戴著棒球帽仍難掩帥氣，受到網友熱烈關注爆紅。他受訪回應，自己本來爸媽店裡幫忙，沒想到會出名，並曝光了自己的感情狀態。

陸媒報導，這名帥哥是四哥冰糖葫蘆的店員，近日被網友拍下，他在店內製作冰糖葫蘆時，穿著吊嘎、高領緊身黑衣，露出明顯的肌肉線條，雖頭戴棒球帽、口罩，仍相當有型，吸引不少女客來打卡，甚至肉搜出他的抖音帳號，在影片下留言洗版直呼「我專門從廣東過來的，結果去店裡你不在」、「姊妹們快去吧！再過幾天帥哥就要穿毛衣了。」

▲▼「冰糖葫蘆男神」吊嘎露大肌塊爆紅　本人回應：愛健身。（圖／翻攝抖音）

▲冰糖葫蘆男神被肉搜回應：我愛健身。

四哥冰糖葫蘆開店已經4、5年，今年五一假期，帥哥在店裡幫忙時被拍下上傳網路而走紅，他一直是賣冰糖葫蘆為主業，現在每個周末下午都會去店裡幫忙，他受訪時回應，自己今年30歲，已經結婚且有小孩，孩子明年就要上小學了。

對於女粉絲的熱情支持，帥哥店員也說「感謝大家的喜歡，希望各地的朋友都來哈爾濱玩，能為家鄉出一份力我也挺開心的。」至於服裝的部分，他解釋，自己是健身愛好，平時就這點興趣，背心是平時訓練時穿的。

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