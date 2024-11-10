印度鐵路工受困被「活活夾死」　駕駛員不救人當場逃跑

▲印度一名鐵路工作人員在車站上班時，受困死亡。（示意圖／達志影像／newscom，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

印度比哈爾邦9日發生鐵路工人受困兩節車廂之間被活活夾死的事故，當時工人正準備調整列車連結器，沒想到火車引擎突然往反方向移動，當場死亡。已知事發當下駕駛員有下車，但後來逃離現場，並未採取任何行動阻止事故發生。

NDTV、INDIA TV等報導，事發於比哈爾邦城鎮貝古薩賴的巴拉烏尼樞紐火車站（Barauni Junction），當時35歲工人拉奧（Amar Kumar Rao）在5號月台進行調車作業，站在列車引擎與貨物車廂中間。

沒想到在作業完成之前，駕駛員意外把火車引擎往反方向移動，導致拉奧整個人受困卡住，被移動中的引擎活活壓死。儘管圍觀群眾緊急通知，但駕駛員得知消息之後，下車逃離現場，並沒有調整引擎移動方向或採取任何措施防止事故發生。

鐵路部門已針對這起死亡事件展開調查，發放喪葬津貼與賠償金給死者家屬。

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