蔣萬安住官舍挨轟貪小便宜　前藍委抱屈：阿扁為獲好評卻苦後人

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安日前遭綠營議員質疑，蔣家有豪宅卻住市長官舍、貪小便宜，不過蔣萬安對此強調自己名下無房產，是因為家庭成員變多，才會依法申請職務宿舍。為何台北市長無官邸可住，必須入住官舍？國民黨前立委陳學聖揭開謎題，實際上台北市長在陳水扁任內前是有官邸的，位於台北市徐州路46號，但後來阿扁將官邸捐出來當作藝文沙龍，「獲得好評卻苦了後人」。

民進黨北市議員林延鳳日前質疑蔣萬安貪小便宜，蔣家明明有多處豪宅卻申請入住官邸占用名額，再加上過去歷屆市長都從未申請，此舉不但造成社會觀感不佳更做了最壞的示範，要求蔣萬安要限期搬家。

陳學聖透露，自己在擔任台北市議員期間，曾受邀至時任市長黃大洲的官邸吃飯，並提及一則政壇傳說，指林洋港卸任台北市長轉任省主席，卻遲遲未搬離市長官邸，導致接任的李登輝無法入住，兩人關係因此生變。

不過，陳學聖認為，林李不合可能是「既生瑜，何生亮」的情結，談到1994年陳水扁當選台北市長後，陳學聖說，阿扁原本按慣例也要搬進市長官邸，但因官邸是日式舊建築，需要配合吳淑珍起居進行無障礙空間改造，工程浩大，最終阿扁放棄入住，仍留在民生東路老家。

陳學聖批，阿扁後來竟然把市長官邸捐出來作公益，成為藝文空間，雖然當時獲得社會好評，卻苦了後人。他直言，阿扁捐的不是自己的房子，而是「慷市府之慨」，成就個人名聲。市長官邸一變公共空間，就難以收回作市長私人使用。

「從此以後，台北市長再也沒有官邸，「這一切都是阿扁惹的禍！」陳學聖建議民進黨議員在質詢蔣萬安房事前，應該先做點功課，才知道「始作俑者是民進黨」。他也說，目前這棟房舍是「市長官邸餐廳」使用，提供民眾用餐或喝咖啡，享受昔日市長生活的光景。