　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

田中馬拉松開跑！450kg牛排、烤乳豬吃到飽　1.6萬人邊跑邊補給

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

台灣四大馬拉松之一的 「2024台灣米倉田中馬拉松」今（10日）在田中景崧文化教育園區熱鬧開跑，最有人情味及熱情的田中馬，今年同樣熱情滿滿，吸引1萬6700名國內外跑者齊聚田中鎮，沿途除了有美女啦啦隊幫忙加油打氣，美食補給站還準備了王品及西堤牛排450公斤、烤全豬、烤雞等美食，讓跑者飽餐一頓。

▲▼2024台灣米倉田中馬拉松 。（圖／民眾提供）

▲2024台灣米倉田中馬拉松10日盛大開跑。（圖／民眾提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次賽事共計約1萬6700位選手參賽，包括全馬組2955人，半馬組6594人，健跑組7119人，並有來自馬來西亞、越南、中國、印尼、美國、新加坡、德國、加拿大、墨西哥、韓國等25個國家選手約500位。其中藝人丁寧、劉志翰、謝忻及董事長樂團等人都報名參加半馬，暖身時就相當high，氣氛熱烈。

▲▼2024台灣米倉田中馬拉松 。（圖／民眾提供）

▲今年共有約1萬6700名跑者共襄盛舉。（圖／民眾提供）

當地也出動逾千位鎮民，準備烤乳豬、桶仔雞、牛排及日本長野縣麝香葡萄等美食，為選手補給，讓參賽者在加油聲中，感受田中小鎮的熱情。

▲▼2024台灣米倉田中馬拉松 。（圖／民眾提供）

▲▼現場端出烤乳豬、牛排、桶仔雞等美食，讓跑者補充體力。（圖／民眾提供）

▲▼2024台灣米倉田中馬拉松 。（圖／民眾提供）

彰化縣長王惠美表示，今天的賽事分為全馬組(42公里)、半馬組(21公里)及健跑組(10公里)三種，跑者不僅會經過市區，還會途經八堡圳，沿途風光十分明媚，讓鄉親欣賞能邊跑邊欣賞田中的好山好水，還有當地鄉親的熱情加油，沿途提供在地美食，讓選手們邊跑邊享受彰化的豐富文化與特色美食，也提醒大家多補充水份及補給品，留意身體健康與安全。

▲▼2024台灣米倉田中馬拉松 。（圖／民眾提供）

▲沿途還有啦啦隊幫跑者加油打氣。（圖／民眾提供）

田中鎮長蕭淑芬表示，歡迎所有跑者來到田中小鎮，田中鎮是個擁有好山、好水、好米、好空氣、好長壽的小鎮，隨時歡迎所有跑者和好朋友們來田中，感受田中濃濃的人情，希望民眾能夠愛上別具特色的田中小鎮。

▲▼2024台灣米倉田中馬拉松 。（圖／民眾提供）

中華民國舒康樂活運動協會鄭宗政總幹事表示，今天的氣候將會十分炎熱，就像田中鎮一般熱情，提醒所有選手多注意身體需求，補充水分，快快樂樂地開始比賽，平安完成賽事。

彰化縣馬拉松嘉年華接下來還有2場精彩賽事，分別是11/17(日)的鹿港馬拉松，以及11/24(日)的伯立歐公益馬拉松，歡迎跑友們持續參與，用運動深度體驗彰化的城市魅力。

▲▼2024台灣米倉田中馬拉松 。（圖／民眾提供）

▲▼2024台灣米倉田中馬拉松 。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李多慧遭跟蹤「不敢回家」　三重分局出手了
3分鐘車程變1小時！深夜大塞車　北市府道歉了
20萬鄭州大學生「夜騎單車」多路段癱瘓！　驚人畫面曝
「11月史上首次4颱並立」　專家：準天兔可能造成威脅
快訊／遭強擄上車！　女驚恐急叩派出所求救
黃曉明驚傳「被坑4000萬」　葉珂親口回3疑點
剛入職台積電「驗到2條線」人妻慌了！　過來人：一定黑掉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女畫家控Yuma先出軌98萬YTR！　Ryu自責「給不了她要的刺激」

另覓校地無望！南強工商明年繼續停招　後年恐退場

Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma

田中馬拉松開跑！450kg牛排、烤乳豬吃到飽　1.6萬人邊跑邊補給

薪水48K還有加給！巡山員招考碩士也報名　146人搶35名額

大學「1社團」北大陽明清交都有！眾人喊讚：羨慕現在的學生

百萬YTR夫妻爆婚變！她揪「2疑點」Ryu降低罪惡感：騙小三也騙Yuma

24小時內「11月史上首次4颱並立」　專家：準天兔可能造成威脅

天兔颱風快生成「路徑北轉周五是關鍵」　雨彈最狂時間曝

日本超商蒸包子器驚見「台灣1美食」！他試吃給讚：很可以

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

巴基斯坦火車站大爆炸　逾70死傷...恐怖畫面曝

女畫家控Yuma先出軌98萬YTR！　Ryu自責「給不了她要的刺激」

另覓校地無望！南強工商明年繼續停招　後年恐退場

Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma

田中馬拉松開跑！450kg牛排、烤乳豬吃到飽　1.6萬人邊跑邊補給

薪水48K還有加給！巡山員招考碩士也報名　146人搶35名額

大學「1社團」北大陽明清交都有！眾人喊讚：羨慕現在的學生

百萬YTR夫妻爆婚變！她揪「2疑點」Ryu降低罪惡感：騙小三也騙Yuma

24小時內「11月史上首次4颱並立」　專家：準天兔可能造成威脅

天兔颱風快生成「路徑北轉周五是關鍵」　雨彈最狂時間曝

日本超商蒸包子器驚見「台灣1美食」！他試吃給讚：很可以

快訊／閃燈路口都沒減速！遭拖板車擊落　轎車慘毀夫妻送醫

女畫家控Yuma先出軌98萬YTR！　Ryu自責「給不了她要的刺激」

另覓校地無望！南強工商明年繼續停招　後年恐退場

五月天桃園開唱「15萬張票秒被搶光」　最後搶票機會時間曝光

遭布萊頓逆轉苦吞18年來首次4連敗　曼城主帥：傷病影響一切

日本四國晚間大規模停電！4縣36.5萬戶無電可用　老婦在家跌倒送醫

快訊／新北瑞芳1男下海潛水失蹤！友急報案　警消搜救中

又要贏了？共和黨只差6票「獲眾議院多數」　川普執政超穩

台南表揚終身學習楷模及推動有功學校　黃偉哲帶動終身學習風潮

Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

生活熱門新聞

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

網流傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看名單：大醫院超多

挑戰4颱鼎立　天兔若生成「恐最可能影響台灣」

挑戰4颱鼎立　粉專：「天兔」颱風有機會生成

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

即／5縣市大雨特報！最新警戒區域曝

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明晨

男友排隊7小時買八曜和茶　妹子感動喊：對的人

更多熱門

相關新聞

新北男拒盤查加速衝撞逃逸！警破窗拉下車逮人

新北男拒盤查加速衝撞逃逸！警破窗拉下車逮人

新北市土城分局清水派出所前所長，日前執行盤查勤務時，嫌犯不服盤查，導致所長因公殉職。昨天（9日）晚間，於案發不遠的明德路一段240巷口，警員執行載巡邏情勤務，盤查可疑車輛險遭衝撞，所幸警員及時閃避並未受傷，3小時候，警方在永豐路巷內發現該車，立即將其包圍並破窗，將男子帶回偵辦。

鹿港宮廟遶境大亂鬥！　4人掛彩送醫

鹿港宮廟遶境大亂鬥！　4人掛彩送醫

台1線20歲騎士深夜南下　「飄進內線」自撞亡

台1線20歲騎士深夜南下　「飄進內線」自撞亡

賓士女「切西瓜」把庇護島撞歪

賓士女「切西瓜」把庇護島撞歪

汐止小黃深夜大迴轉！19歲騎士撞上卡車底重傷

汐止小黃深夜大迴轉！19歲騎士撞上卡車底重傷

關鍵字：

台灣馬拉松田中馬拉松彰化縣健康運動美食補給影音

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

最新詐騙！　一票喊「有收到」

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

即／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

北捷砍人女任職「2個月被辭退」　工作都做不久...最短只有1周

任務8天變8月　女太空人暴瘦嚇壞NASA

少女淪性奴！炸雞老闆脅：把妳鎖起來

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面