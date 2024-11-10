田中馬拉松開跑！450kg牛排、烤乳豬吃到飽　1.6萬人邊跑邊補給

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

台灣四大馬拉松之一的 「2024台灣米倉田中馬拉松」今（10日）在田中景崧文化教育園區熱鬧開跑，最有人情味及熱情的田中馬，今年同樣熱情滿滿，吸引1萬6700名國內外跑者齊聚田中鎮，沿途除了有美女啦啦隊幫忙加油打氣，美食補給站還準備了王品及西堤牛排450公斤、烤全豬、烤雞等美食，讓跑者飽餐一頓。

▲2024台灣米倉田中馬拉松10日盛大開跑。（圖／民眾提供，下同）



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這次賽事共計約1萬6700位選手參賽，包括全馬組2955人，半馬組6594人，健跑組7119人，並有來自馬來西亞、越南、中國、印尼、美國、新加坡、德國、加拿大、墨西哥、韓國等25個國家選手約500位。其中藝人丁寧、劉志翰、謝忻及董事長樂團等人都報名參加半馬，暖身時就相當high，氣氛熱烈。

▲今年共有約1萬6700名跑者共襄盛舉。（圖／民眾提供）



當地也出動逾千位鎮民，準備烤乳豬、桶仔雞、牛排及日本長野縣麝香葡萄等美食，為選手補給，讓參賽者在加油聲中，感受田中小鎮的熱情。

▲▼現場端出烤乳豬、牛排、桶仔雞等美食，讓跑者補充體力。（圖／民眾提供）



彰化縣長王惠美表示，今天的賽事分為全馬組(42公里)、半馬組(21公里)及健跑組(10公里)三種，跑者不僅會經過市區，還會途經八堡圳，沿途風光十分明媚，讓鄉親欣賞能邊跑邊欣賞田中的好山好水，還有當地鄉親的熱情加油，沿途提供在地美食，讓選手們邊跑邊享受彰化的豐富文化與特色美食，也提醒大家多補充水份及補給品，留意身體健康與安全。

▲沿途還有啦啦隊幫跑者加油打氣。（圖／民眾提供）



田中鎮長蕭淑芬表示，歡迎所有跑者來到田中小鎮，田中鎮是個擁有好山、好水、好米、好空氣、好長壽的小鎮，隨時歡迎所有跑者和好朋友們來田中，感受田中濃濃的人情，希望民眾能夠愛上別具特色的田中小鎮。

中華民國舒康樂活運動協會鄭宗政總幹事表示，今天的氣候將會十分炎熱，就像田中鎮一般熱情，提醒所有選手多注意身體需求，補充水分，快快樂樂地開始比賽，平安完成賽事。

彰化縣馬拉松嘉年華接下來還有2場精彩賽事，分別是11/17(日)的鹿港馬拉松，以及11/24(日)的伯立歐公益馬拉松，歡迎跑友們持續參與，用運動深度體驗彰化的城市魅力。