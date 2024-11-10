新北男29張罰單未繳　拒盤查加速衝撞逃逸！警破窗拉下車逮人

記者陸運陞／新北報導

新北市土城分局清水派出所前所長，日前執行盤查勤務時，嫌犯不服盤查，導致所長因公殉職。昨天（9日）晚間，於案發不遠的明德路一段240巷口，警員執行載巡邏情勤務，盤查可疑車輛險遭衝撞，所幸警員及時閃避並未受傷，3小時候，警方在永豐路巷內發現該車，立即將其包圍並破窗，將男子帶回偵辦。

▲警員盤查時，險遭陳男拖行，所幸及時跳開。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有殺人未遂、傷害、詐欺等多項前科的27歲陳姓男子，昨天晚間9時許，行駛在土城明德路一段時，被巡邏警員發現，不但邊開車邊使用手機外，還未繫上安全帶，立即上前攔查並要求下車受檢，但陳男卻拒絕配合，猛踩油門加速逃逸，所幸警員及時跳開才未遭到撞擊，同時向勤務中心回報，通知各轄區警力多加注意。

▲警方逮捕陳男，衝撞盤查警員原因竟是累積太多罰單沒錢繳。（圖／記者陸運陞翻攝）

今天（10日）凌晨0時許，線上警力巡邏時，在永豐路195巷內再度發現陳男所駕駛車輛，立即以巡邏車擋在車前，防止陳男逃逸，並喝令車上下車，陳男又踩油門企圖撞開警車逃逸，警員立即破窗將其拉下車逮捕。陳男供稱，因已累積29張罰單又沒錢繳納，才會不服盤查逃逸。詢後警方依妨害公務罪移送新北地檢署偵辦，另針對危險駕駛、使用手持手機及未繫安全帶，再依法製單告發。

土城警分局呼籲，民眾駕駛動力交通工具應確實遵守交通規則，如不配合稽查，甚至有脫序行為涉嫌妨害公務，挑戰公權力者，絕對依法查究，移送偵辦。

▲陳男衝撞警後，躲在巷內仍遭巡邏警力發現。（圖／記者陸運陞翻攝）