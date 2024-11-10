擔憂金正恩核武攻擊！　尹錫悅再嗆：「美韓同盟」將實施核武反擊

▲尹錫悅7日上午與川普進行12分鐘的通話，不僅時間比日相石破茂還要早，通話長度也超越石破茂。（圖／大韓民國總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國前總統、共和黨候選人川普在2024美國總統大選再度當選，確認明年1月將重返白宮執政後，南韓在外交政策上恐將迎來困境，包括南韓總統尹錫悅如何維持美韓同盟、如何與川普所帶領的美國政府打好關係、如何就駐韓美軍軍費分攤等議題取得平衡，同時解決北韓（朝鮮）所帶來的威脅。

根據《韓聯社》，南韓統尹錫悅近日接受美國《新聞週刊》（Newsweek）專訪，專訪內容於美國當地時間8日公開，他在專訪中強調，「一旦北韓最高領導人金正恩向南韓展開核武攻擊，則將遭到以核武為基礎的韓美安保同盟實施立即性的核武反擊。」

針對近年來強化發展核武與導彈技術的北韓，尹錫悅在專訪中表示，「一旦北韓金正恩決定向南韓實施核武攻擊，則將是極為失去理性的舉動」。

▲尹錫悅7日向南韓國民發表談話，一開始便鞠躬90度向全國道歉。（圖／達志影像）

至於南韓是否達成核武裝，他則解釋，「一旦我國（南韓）實現核武裝，則台灣與日本也會先後擁有核武，此時我們必須要想清楚，這會讓東北亞與國際社會的國防安全陷入更大的威脅。因此我認為，我們必須徹底尊重、遵守《核武禁擴條約》（NPT）。」

面對近來北韓向俄羅斯派遣精銳部隊，並在俄羅斯西部庫斯克州與烏軍對戰一事，尹錫悅則再度透過專訪表達憂慮與譴責，「一旦北韓派遣部隊參戰，導致俄烏戰爭激化，則我方不排除優先檢討將採取何種措施協助烏克蘭防禦。」

至於金正恩未來是否會將其最高權力轉移給他的二女兒金主愛？尹錫悅則是在專訪中表示，「我認為北韓政權內部並沒有穩固到能夠討論如何交接最高權力，因此現在這個時間點去討論北韓會將最高權力轉移給誰，我認為是沒有意義的。」

不過，儘管《新聞週刊》在最新一期的雜誌封面放上尹錫悅的照片，不過專訪題目卻強調尹錫悅在南韓國內民調降至新低一事，主要標題為「國內的真實（令人不愉快的事實，Home Truths）」，至於副標題則強調「尹錫悅所面臨的最大問題，並不是北韓」。

▲尹錫悅接受美媒《新聞週刊》專訪，標題指出其所面臨的國內議題首當其衝。（圖／大韓民國總統辦公室）

尹錫悅在專訪中強調，他必須在總統任期內大刀闊斧實施醫療、年金、勞工、教育等4大領域的改革，「即便過去許多任政府擔憂會影響選情、喪失選票而沒有去做，但我認為這些改革與制度上的改善必須立刻實施，沒有絲毫延後的餘地，我無法做出退讓。」

尹錫悅表示，「就算支持率下跌、對中間選舉造成負面影響，在我的總統任期內，這些問題都必須得獲得改善！」

另外，尹錫悅最近面臨妻子金建希干政風暴，包括外界質疑尹錫悅2022年3月當選總統後，金建希便試圖影響執政黨國民力量在總選（國會議員選舉）推薦候選人參選的名單。

對此，尹錫悅則予以回應，「雖然全球不是只有南韓才會將嚴格的標準套用在第一夫人身上，但在野黨（共同民主黨）試圖將圍繞在我妻子身邊的醜聞過度政治化，這也是不爭的事實。」

據悉，尹錫悅與《新聞雜誌》所進行的專訪內容，是10月16日在首爾市龍山區總統辦公室所進行，訪談時間達70分鐘。