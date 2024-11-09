洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」　一票妹羞：男友吸爆！性學家曝原因

▲原PO發現自己有奶香味。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「每天洗澡脫衣服時都會多聞兩下！」一名妹子喜悅直呼，明明有狐臭，卻意外發現她身上有奶香味，「胸罩就算用有味道的手洗精洗過，香味還是會在」，讓原PO感到十分神奇。文章曝光後，一票人質疑「奶香...？只是洗衣精的味道吧」；另一票網友則點頭回應，「男友聞一聞我身體也說過我有奶香還嬰兒香！」

一名女網友在Dcard表示，有一次忽然在身上聞到「一股很香的味道」，嗅了老半天都不知從哪散發的，「最後發現是我的胸罩！」

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從此之後，原PO才發現胸罩都有一股香氣，讓她越聞越療癒，「每天洗澡脫衣服時都會多聞兩下！」同時，原PO也自爆，其實她本身有狐臭，「流汗也是臭的，真的不會香」，因此對於自己有奶香味，才特別感到十分驚奇。

底下網友笑虧，「其實就是胸罩上面還殘留的洗衣精味道...什麼奶香」、「確定不是就是手洗精的味道嗎」、「我看完只覺得有點噁心，對不起」、「奶香...？只是洗衣精的味道吧」。

一票妹子也+1回應，「我也有！不管當天怎麼運動流汗，晚上脫下來罩杯都還是香的，有種洗衣粉混太陽混奶的味道」、「在高中上廁所，剛好進了一間同學剛上完的那間，結果一過去超明顯的奶香，那時候就覺得好羨慕」、「我也是胸罩會香香的，腋下臭得要死...但男友常常聞我內褲」、「有！一開始還以為男友在亂講，結果是真的有」、「男友聞一聞我身體也說過我有奶香還嬰兒香」、「我男友吸爆」。

到底是否有奶香味？馥性健康管理中心性治療師童嵩珍指出，事實上每個人身上味道會因飲食、習慣以及使用的洗衣精而有所不同，然而更多的原因出自「喜歡一個人的感覺」。她接著分享，曾有一名男個案，在熱戀期總是守在廁所外聞著女友的「屎味」讚嘆好香，口腔以及私密處等具有個人特色的味道皆是如此。

至於網友們愛聞自己的內衣味，童嵩珍反問，「所有人都會喜歡自己身上的味道吧？因為這味道是他/她創造的，而且有時候自己是聞不太出來的。」人們選擇噴什麼香水、使用什麼洗衣精/洗髮精/沐浴乳/乳液，最後集結於一身的味道，「這就是我們身上的味道」。