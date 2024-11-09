拉拉山國家森林遊樂區巨木步道封閉！　園區局部開放

▲拉拉山國家森林遊樂區巨木步道封閉（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、郭玗潔／新竹報導

受康芮颱風影響，拉拉山國家森林遊樂區步道入口過眺望之橋後0.6K處，因邊坡土石崩、樹木倒塌壓損，造成眺望之橋的橋樑傾斜及橋面損壞，林業保育署新竹分署自即日起進行修復工程，預估需時10週，施工期間暫時封閉巨木步道。11日後園區採局部開放，開放範圍自入口處至遊客中心止，優惠入園價格為每人10元、汽機車免收停車費。

林業保育署新竹分署表示，由於此次風災影響，步道邊坡崩塌伴隨倒伏的高大林木重壓眺望之橋，致橋體結構有安全考量。眺望之橋為區內巨木步道必經之路線，專家學者現勘後，決定採階段作業。首將倒木移除，隨後進行邊坡治理，包括移除土方、刷坡、掛網、基腳保護等穩固工程；又橋體受倒木及土石重壓影響，需再經專業團隊檢測，了解受損程度後，方可據以辦理修復作業，復因山區路幅狹小，施工機具進出不易，整體施作預估需時10週。

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因巨木步道封閉，到拉拉山的遊客暫時無法進入親近巨木，但園區內雲霧帶及中海拔森林生態系景緻優美，遊客在遊客中心即可遠眺山林風光，且有餐食及飲料服務，3樓展示室亦有拉拉山自然生態與在地人文脈絡的展示資訊，民眾在此可坐擁群山環繞，觀賞雲霧飄渺景緻，享受慢遊體驗之樂。

林業及自然保育署新竹分署表示，拉拉山國家林遊樂區因應風災後復建處理需封閉巨木步道，11日後園區採局部開放，開放範圍自入口處至遊客中心止，並優惠以每人新台幣10元價格入園，汽機車免收停車費，請遊客遵循現場動線管制措施。