北市打詐儀表板10個月阻18億　34歲人妻淚訴：假投資騙她260萬

記者邱中岳／台北報導

內政部警政署自2024年8月30日起啟用「打詐儀錶板」，依據165反詐騙中心資料庫，即時呈現全台各縣市每天受理詐騙案件量、財物損失金額以及破獲數據，讓政府部門及民眾，都可以第一時間瞭解詐騙案件發生數據、案件類型及財損金額。

北市警方接獲報案，1名34歲的人妻與丈夫在網路上看到投資可以高額獲利的廣告，1人出資5萬元投資，最後丈夫認為是詐騙告知人妻放棄投資，但是人妻卻被話術吸引，將積蓄投入。

人妻表示，當時認為詐騙集團比家人更了解自己，所以投入自己全部的身家，事後更向姊姊借貸1百多萬元，陸續投資260萬元後，要拿回投入的金額，沒想到卻被告知要取回獲利，必須拿出保證金10萬元。

人妻得知後告知姊姊此事，姊姊擔心她被騙，帶著妹妹前往北市中正一分局報案，警方目前得知後已經著手進行偵辦，人妻也不敢告知丈夫，但也勇敢出面以自身經驗希望不要有更多人受騙。

▲北市打詐儀表板攔阻詐騙18億元，被害人出面說明投資詐騙流程。(圖／記者邱中岳攝）



北市政府警察局分析「打詐儀錶板」10月份受理案件情形，發現主要仍是假投資詐騙案件財損金額占比最高，儘管案件數降低，但是財物損失仍然居冠，案件數占20%，惟財損金額占比高達69%，超過15億元。

警察局表示，詐騙集團長期佈線誆騙被害人，在2至3個月的過程餵養股市資訊或是報牌，讓民眾獲得投資利潤，再設圈套讓民眾加入「投資群組」，初期會提供小額出金，深信假AAP上的獲利數字。

▲北市打詐儀表板在10月份就攔阻詐騙金額達18億元。(圖／記者邱中岳翻攝）



後續又在群組中的「老師助理」、「老師秘書」關懷問候之下，持續投入大筆金額後，直到對方開始假藉帳戶被鎖、須支付手續費等理由無法領出獲利，才知道是遭詐騙。此時被害人通常已身無分文，甚至還也被害人將房產變賣投資。

有鑒於這類詐騙案件危害市民財產甚鉅，而財損與金融機構關係密切，警察局已與金融機構建立聯繫管道，加強第一線臨櫃攔阻，今年1至10月合作攔阻金額超過18億，為六都最高。