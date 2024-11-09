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弘第25週年跨界時尚大秀　韓援啦啦隊女神站台義賣飄仙氣

▲▼ 韓援啦啦隊三大女神降臨看秀　攜手豪宅御用團隊　弘第25閃耀綻放義賣傳遞愛 。（圖／品牌） 

▲(左起)趙娟週、安芝儇、李晧禎為弘第25週邊商品宣傳，邀請賓客一起傳愛做公益。  

消費中心／綜合報導

豪宅御用、居家品牌領導者弘第團隊Home Deluxe歡慶25歲！特別邀請當紅的三大頂流韓援啦啦隊女神為弘第25週年活動嘉賓，欣賞時裝秀之餘，也參觀了弘第最新引進的戶外傢具，頂級唯美的氛圍讓女神們嚮往不已，更攜手宣傳週邊商品義賣活動，立即引爆現場買氣。

▲▼ 韓援啦啦隊三大女神降臨看秀　攜手豪宅御用團隊　弘第25閃耀綻放義賣傳遞愛 。（圖／品牌）

  ▲(左起)趙娟週、安芝儇、李晧禎與弘第總經理劉子嘉(左2)、品昕負責人饒志綸(右2)合影，歡慶弘第團隊25周年。

擁有最多全球頂級工藝居家品牌的弘第團隊，1999年，以代理進口廚具發跡，逐步引進德國LEICHT、義大利Poliform、丹麥Steinway Lyngdorf等品牌，產品線涵跨廚具、傢具、衛浴、影音視聽、智能控制與健身器材。在台灣已深耕25年的弘第團隊，因對美學品味的堅持深受頂級名流客群喜愛，產品常見於豪宅建案、五星飯店指定使用，以全方位品項滿足市場需求。

▲▼ 韓援啦啦隊三大女神降臨看秀　攜手豪宅御用團隊　弘第25閃耀綻放義賣傳遞愛 。（圖／品牌）

▲▼ 韓援啦啦隊三大女神降臨看秀　攜手豪宅御用團隊　弘第25閃耀綻放義賣傳遞愛 。（圖／品牌）

  ▲(左起)趙娟週、安芝儇、李晧禎參觀弘第最新引進義大利戶外傢具，畫面唯美仙氣爆棚。

自媒體當道 啟動YT宣傳品牌理念
鑑於媒體環境大幅轉變，自媒體時代急遽成長，社群平台的曝光已成行銷宣傳最佳利器，2024年，弘第團隊正式啟動自家Youtube頻道「HOME DELUXE弘第」，，透過不同系列影片傳達團隊理念與專業，也串起設計產業的多元觀點。其中，已於10/31上架的「Before/After廚房改造特別企劃」，更是從官方徵選、前期討論、工程進行到廚房改造完成，耗時近一年的完整紀錄，影片不僅暖心呈現粉絲心中的夢想廚房，也闡述著團隊的核心價值與目標，更增進與粉絲的連結、拉近彼此的距離，亦成為25週年活動的最佳前導宣傳。

時裝秀、周邊紀念 展演核心價值
適逢弘第團隊25週年，11/8舉辦「弘第二五閃耀綻放」派對活動，當晚更與實踐大學服裝設計學系跨界合作，以廚具、傢具、健身器材等產品元素納入服裝設計中，呈現了一場專屬弘第的時裝動態展演。三大頂流韓援啦啦隊女神安芝儇、趙娟週、李晧禎更受邀為座上嘉賓一同看秀，秀後更與弘第團隊攜手進行25週邊商品義賣宣傳，在場賓客們也熱情地共襄盛舉，而義賣所得也將全額捐贈社福團體。

▲▼ 韓援啦啦隊三大女神降臨看秀　攜手豪宅御用團隊　弘第25閃耀綻放義賣傳遞愛 。（圖／品牌）

▲(左起)趙娟週、安芝儇、李晧禎欣賞「弘第25，閃耀綻放」跨界合作時裝動態展演。

落實企業責任 發散品牌溫度
 從產品本質、服務感受與企業形象等層面環環相扣，持續為居家領域提供最高奢極致的商品與體驗，總在產業中不斷突破、創新的弘第團隊，在這第25年展現了超脫既有格局的自我期許，強調落實企業社會責任的目標，進而聯手校園、回饋社會到環境關懷，綻放著團隊獨樹一格的企業文化與品牌溫度。 

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