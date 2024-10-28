應援中華隊！7-11限量棒球衣、啦啦隊女神周邊　超商咖啡買1送1

▲陪球迷應援中華隊，7-11推出棒球周邊限量預購。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接國際各項棒球賽，11月2日與3日台灣捷克國際交流賽、11月13日至11月18日世界棒球12強賽，接連在台北大巨蛋開打，中華隊更將在11月13日對戰韓國隊，7-11也推出限量周邊陪球迷應援！包括限量球衣、T-SHIRT、球帽、紀念球、獨家限定啦啦隊女孩壓克力立牌等14款周邊，10月30日上午11點開放預購。

▲7-11推出棒球周邊限量預購，還有15位啦啦隊女神立牌獨家收藏。（圖／業者提供）

7-11力挺中華職棒，今年世界棒球12強賽，中華隊由統一7-ELEVEN獅陳傑憲擔任隊長，本土賽事將於台北大巨蛋、台北市天母棒球場開打，7-11也趁勢推出棒球系列周邊為中華隊加油，全台逾7000家門市，10月30日上午11點起限量預購。

▲7-11推出棒球周邊限量預購。（圖／業者提供）

此波棒球周邊包含「限量紀念大球」（1280元/款）、「限量紀念球」(450元/款，共3款)、「限量毛巾」（699元/款）、「限量T恤」(899元/款，共2款)、「限量棒球帽」（990元/款）、「限量球衣」(1880元/款，共2款)、「限量紀念水壺」(890元/款，共2款）等主場與客場款式商品，讓球迷準備好「行頭」，為球員呼喊、集氣。

▲▼此波棒球周邊包含「限量紀念球」。（圖／業者提供）

為滿足球迷收藏喜好，7-ELEVEN也同步獨家推出「限量女孩胸章」（3入299元）以及「限量女孩立牌(3入699元/款）」，集結共15位啦啦隊女孩，隨機款式，有機會獲得一粒、慈妹、YURI等超萌女神立牌帶回家收藏。

▲還有15位啦啦隊女神立牌獨家收藏。（圖／業者提供）

業者也預計觀賽期間，球場周邊補給與宅家聚會需求倍增，即日起至11月12日推出熱狗、大亨堡任選「第2件7折」優惠。另在10月30日至11月3日，11月10日起至11月26日兩波優惠，包含袋裝零食、小零食隨手包、杯罐、條裝、堅果、爆米花等多款類別指定商品「任選第2件5折」，推薦新品「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」、超萌「HelloKitty經典六角盒餅乾」新品優惠價119元。

●萊爾富咖啡買1送1、人氣鮮食省10元

另外，萊爾富近來慶祝萬聖節，10月30日至11月1日在Hi-Life VIP APP內的整買零取，祭出限時3天「萬聖節來搗蛋」超殺優惠活動，每款商品各限量1萬組，會員每人限購1組，12月1日前兌換。

▲萊爾富Hi-Life VIP APP內整買零取，10月30日至11月1日咖啡買1送1，多項商品鮮食優惠。（圖／業者提供）



包括Hi café大杯系列的冰/熱美式咖啡（原價45元），或冰/熱拿鐵咖啡（原價55元）。享同品項任選「買1送1」；還有秋冬必喝暖心又暖胃的Hi café中杯熱黑糖薑茶也有「買1送1」優惠。人氣鮮食白醬蛤蠣義大利麵（原價79元）、厚雞排飯（原價99元）則有現省10元優惠。

▲萊爾富Hi-Life VIP APP多項商品鮮食優惠。（圖／業者提供）



萊爾富近日更推出Hi café大杯系列「水豚君聯名杯」超萌咖啡杯，共兩款造型，每款限量30萬杯，售完為止。12月10日前也祭出購買Hi café大杯或特大杯飲品任1杯，就享限量「水豚君造型杯塞」加價購1個只要20元，售完為止。而購買Hi café大杯或特大杯飲品任2杯，就免費送「水豚君造型杯塞」1個，送完為止。

▲萊爾富推出超呆萌療癒「水豚君聯名杯」全台限量，買2杯大杯指定飲品還送杯塞。（圖／業者提供）

即日起至11月12日期間，萊爾富門市也推出「水豚君」商品加價購活動，全店單筆指定消費不限金額享最低119元，就能現場購買或透過預購方式加購水豚君周邊，預購可依小白單上的指定日期，至門市取貨。