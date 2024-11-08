快訊／錢帥君po文質疑羈押標準　洗錢大亨獲5千萬交保戴電子腳環

▲前女模錢帥君（左圖）曾po文挺在押男友郭哲敏（右圖右）。（圖／翻攝自錢帥君IG、記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市88會館負責人郭哲敏，因涉賭博、洗錢等罪嫌由新北地院審理中，至今在押，郭的女友錢帥君日前po文還質疑法院為何不放人，新北院今（8日）完成本案所有證人詰問程序後，裁准郭男交保5000萬元、同案在押被告張旭昇交保500萬元，2人並限制住居與限制出境、出海，外加接受電子腳環之科技設備監控各8個月，得抗告。

郭哲敏仍在籌措5000萬元保證金，並等候安裝電子腳環，預估今晚8點多就能辦妥交保手續。

新北院裁定理由指出，考量郭哲敏、張旭昇涉案情節、身分、地位、資力等情狀，併參酌法益侵害程度及保全執行，及本案審理之進度後，認為郭男2人如能提出一定數額保證金，對郭男應有相當程度的心理約束力，已無繼續羈押必要。

▲郭哲敏（中）。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭認為，郭哲敏、張旭昇本案犯罪嫌疑重大，涉犯《銀行法》部分的法定刑亦重，且郭男涉案不法獲利甚高、滯留外國時間甚久，可知郭男有相當資產，張男案發後也有長期逃亡事實，足認2人均有限制出境、出海及限制住居之原因及必要。

合議庭衡酌我國四面環海，存有偷渡出海潛逃危險，就我國司法實務經驗以觀，縱命被告提出高額具保金，仍有不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境，致案件無法續行等情事。

為確保日後審理程序順利進行，考量國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、採取電子腳環科技設備監控性質、功能、效果，及權衡對郭男2人名譽權、身體健康及生活狀況影響尚輕，居住遷徙自由權受限制程度亦甚微等情，合議庭認有同時命郭男2人於交保期間，遵守接受電子腳環科技設備監控的必要。

郭哲敏本案被控涉嫌經營賭博網站、從事地下匯兌洗錢217億餘元等犯行，逃亡國外10個月後，去年（2023年）8月10日從泰國曼谷被遣送回台歸案、羈押禁見，去年11月被起訴涉犯賭博、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移審繼續羈押禁見。

新北院合議庭今年（2024年）4月23日裁定郭男交保5000萬元、張旭昇交保30萬元，均限制住居與限制出境、出海，且不得危害、恐嚇或騷擾證人，郭男並須佩戴電子腳環監控防逃。

檢方提起抗告主張郭男2人是犯罪集團首腦，都被通緝到案、境外資產雄厚，有逃亡之虞，加上本案有多位證人待詰問，郭男2人有勾串滅證之虞，應繼續羈押禁見，或提高保證金為郭男2億元以上、張男700萬元以上，張男也應佩戴電子腳環監控防逃。

高院調查認為郭哲敏與張旭昇有逃亡事實，並有事實足認有勾串滅證之虞，新北院合議庭沒具體說明准許交保何以達成避免串證目的，另交保金額是否符合比例原則，也有疑問，因此發回新北院更裁。

郭哲敏與張旭昇短暫恢復自由15天，今年5月7日被新北院裁定均續行羈押禁見至今。郭男的女友、前女模錢帥君曾低調旁聽開庭，與郭男深情對望，今年9月間po文感慨小孩不能跟父親團聚過中秋節，質疑法院為何認為郭男還有逃亡與勾串疑慮，錢並表示「謝謝大家關心，我會堅強！」