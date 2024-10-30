整排爆乳荷官！警局旁500公尺搞線上賭博平台　15個月狂撈22億

記者陳宏瑞／高雄報導

太歲爺頭上動土！黃姓男子在距離高雄市警察局總局僅500公尺的一棟大樓內，經營「T9」、「KG娛樂城」線上賭博直播平台，他招募多名25至30歲年輕辣妹擔任荷官，吸引大批賭客上門，每月下注金額超過1.5億元，估計不法獲利至少22億元，檢方偵辦後，今（30）日依賭博罪將黃男等19人起訴。

▲警局旁500公尺搞線上賭博平台，業者雇用辣妹荷官狂吸客。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

檢、警是在去年9月25日查緝這個賭博平台，當場逮捕多名荷官，並循線逮捕黃男等18名嫌犯。檢、警發現，黃男自2022年4月起租下高雄市警局總局附近約500公尺的中正四路某商辦7樓，改裝成賭博直播工作室。

黃男等人找來陳姓、朱姓、陳姓等正妹當主管，負責辣妹荷官的招募培訓，以月薪至少5萬8000以上的高薪，找來16名辣妹當發牌員，讓賭客線上下注「百家樂」，賭客贏得的點數再透過新北市一家支付公司以1比10的比例兌換現金，而黃男則從賭客下注金額中抽取0.5%作為利潤，從2022年4月到2023年7月的15個月內，到每月平均獲利50萬元，一年多來黃男個人就賺進750萬元。辣妹荷官也大多賺超過60萬元，初估不法獲利高達22億元。

黃男等嫌犯到案後均坦承犯行，但仍拒絕供出幕後的金主，檢察官偵辦後，今日偵結依賭博罪將黃男等19人起訴。