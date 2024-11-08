打詐儀錶板守護市民荷包　基隆警反詐彩繪牆吸睛識詐宣導

▲基隆警反詐彩繪牆吸睛識詐宣導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

臺灣近年來新型態網路電信詐騙猖獗，「打詐」已列為治安工作的重中之重。為落實推廣中央建立打詐儀錶板，每日公布全國詐情之政策，基隆市警察局特別針對基隆市2024年詐騙案件發生情形進行分析，透過實際案例說明，以提升市民防詐意識減少被害，將防詐資訊深入本市市民心中。

記者會現場由警察局長翁群能介紹基隆市2024年10月份詐欺案件發生數、財損數與9月份增減比較，詐欺案件發生數減少8%、財損數減少28.55%（減少新台幣3,559萬元），財損數減少比例為全國前三名單位，顯示市民朋友已有相當防詐觀念。若以行政區統計，以信義區為案件最高發區域（每一萬人發生10.51件）、暖暖區為財損最高行政區（每一萬人財損新臺幣280萬），可見詐騙案件確實嚴重影響及戕害市民生活，造成極大財產損失。

▲基隆警察局長翁群能介紹2024年10月份詐欺案件發生數、財損數與9月份增減比較。

翁群能表示，另統計10月份前5大高發詐欺案類依序為假投資詐騙（占31.77%）、網路購物詐騙（占11.55%）、解除分期付款（占9.03%）、色情應召詐財（占6.86%）、中獎通知詐騙（占5.42%）；而在財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍位居第1名，約佔總財損7成。

記者會現場也邀請基隆市中正區新豐里里長丁麗娜親自現身說法，分享自身接獲假冒員警詐騙過程，分析詐騙集團的手法是利用民眾慌張之餘也害怕涉及刑案的心理，造成民眾一時不察最終卻血本無歸，在此基隆市警察局呼籲接獲不明來電切勿輕信，應多方查證以免受騙。

此外，基隆市警察局警友會第三辦事處主任楊秀玉為提升民眾識詐意識並提升七堵地區整體景觀形象，於七堵各處牆面彩繪，以在地人文風情為主要意象，盡心將七堵打造為美麗城市。今次選擇第三分局外牆彩繪，並結合警方反詐宣導，拉近警民距離的同時使民眾對反詐有更清楚的認識。

基隆市警察局表示，本次彩繪重點在分局周邊外牆，以遊戲「俠盜獵車手」為主題採牆面彩繪藝術方式呈現，並於其中融合在地人文景觀特色如基隆河、七堵車站等；內容包括宣導反詐、反毒概念，以男女警呈現為民眾遮風擋雨、伸手救援的意象，希望可以跳脫一般警察分局嚴肅外觀，現場因係彩繪造型活潑，雛型漸成時立即吸引過往民眾注目。

警察局長翁群能表示，希望能結合民間力量，透過一系列的識詐宣導作為，提高市民警覺心，降低市民遭詐的機會。打詐儀錶板連結：https://165.npa.gov.tw/article/1/1564。