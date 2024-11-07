快訊／美兒少猥褻犯落腳台北找到了　被帶回專勤隊將遣返出境

▲移民署在台北市松山區逮捕W男、帶回桃園專勤隊偵訊等候遣返。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署10月11日接獲美國在台協會國土安全調查辦公室發布公文示警！美國在台協會指出，有美籍人士Levi Forrest Wallace（42歲）入境台灣，Wallace 2001年在美國俄勒岡州涉嫌犯下對未成年進行猥褻罪，經判刑後列管，未料卻在今年10月2日清晨入境台灣，迄今已35天行蹤不明。移民署證實7日晚間在台北市松山區找到這名涉嫌兒少猥褻的美籍男子W男，目前將他帶回移民署桃園專勤隊並擇期解送出境。

移民署表示，包含移民署北區大隊桃園市專勤隊、機動隊、國境大隊會同桃園市警局大園分局、刑事局國際刑警科、電偵大隊、臺北市警局松山分局三民派出所、航警局刑警大隊共組成專案小組， 11月7日下午將W男查處到案，全力維護我國利益及民眾安全。





▲移民署公布美籍兒少猥褻犯Ｗ男通緝照片。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署補充，查獲W男後，該署專勤隊隨即進行清詢，確認其來臺目的及有無涉其他不法行為，後續將依《入出國及移民法》第18條第1項規定辦理驅逐出國事宜，未來W男出國後，也將依法管制其來台。未來移民署將持續強化外來人口人流管理，維護我國公共秩序安全。

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