全台最大迷宮！網列「北車7守則」　違反恐陷「無限輪迴」結局

▲台北車站路線複雜，被戲稱為全台最大的迷宮。（圖／CTWANT提供）

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台北車站是多鐵共構的交通樞紐，也因為路線複雜，常常有遊客迷路，被視為全台最大的迷宮。就有一名專業網友便列出7點在北車要遵守的事情，立刻引發許多人共鳴。

該名網友近日在Threads上列出7項「北車守則」，分別是：

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1、如果你沒來過請立刻在下車後找人問路。

2、如果你很不幸的無法做到第一點，請跟著紅線走。

3、找不到出口了話請立刻前往大廳。

4、打給台北的朋友是沒用的，因為他也不知道路，你只能夠相信地圖。

5、趴在平面圖上研究是不會被責備的，因為大家都知道發生了什麼。

6、如果發現自己在同一個地方繞了十分鐘以上，很正常請勿驚慌，跟著人潮走便能成功離開。

7、在毫無防備的情況下請勿輕易的跟著「地下街」的指示走，不然大部分人都會走不出來。

▲這篇名為「北車守則」的文章在Threads上狂吸30萬人觀看。（圖／翻攝自Threads）

貼文一出，掀起熱烈迴響，許多網友紛紛留言：「北車守則：先上一樓黑白大廳再說」、「聽起來超像規則怪談！如果沒遵守的話，結局就是被北車吃掉或陷入無限輪迴的詛咒中之類的」、「我一直覺得北車是全台最大密室逃脫」、「地下街確實是到現在我還無法理解的地方，去了好幾次，還是會把自己走沒了」。

另外，也有網友點出，其實只要把握幾個原則，若要搭台鐵，就往市民大道指標走；搭藍線（板南線）就往忠孝西路指標走；搭紅線（淡水信義線）就往中山北路指標走。

假如和朋友相約在北車大廳，就一直搭手扶梯，搭到不能再往上了，「那層就是大廳！」

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