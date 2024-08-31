桃園龍潭警執行「靜桃專案」攔查20車　9車噪音超標

▲桃園龍潭警方與環保局執行「靜桃專案」。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府龍潭警分局與環保局於30日晚執行「靜桃專案」取締改裝噪音車及酒後駕車勤務，共攔查20輛汽、機車，其中對於攔檢的9輛「噪」事車現場祭出罰單，總計裁罰金額達27,000元。

▲對違規9部噪音超標車輛當場開罰。（圖／龍潭警分局提供）

昨晚的聯合稽查於龍潭區車潮、人潮密集的中豐路與工五路周邊道路，採封閉式路檢及以警用機車執行機動攔檢方式攔查強力取締，現場由龍潭分局分局長鄭文銘親自率隊，展現桃警團隊維護桃園市民生活品質與環境安寧的決心，希望透過上述稽查，以嚇阻改裝車輛噪音擾民問題，「靜化」桃園。

龍潭分局統計自去年6月執行「靜桃專案」迄今，查報噪音車輛計有906部，經主管機關環保局受理518部，噪音超標開罰達112件，龍潭警方嚴正執法，絕不放過任何打破龍潭安寧的不法車輛，有效杜絕噪音車。

龍潭警分局長鄭文銘表示，除了警方、環保局會全力聯手打造安寧道路外，一般民眾若發現改裝車噪音過大或危害交通行為，可以拍照、錄影蒐證，噪音部分至「行政院環境部噪音車檢舉網站」檢舉；交通違規部分則利用「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」向警方提出檢舉，共同維護大眾交通安全及環境安寧的權益。