　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園龍潭警執行「靜桃專案」攔查20車　9車噪音超標

▲桃園龍潭警方與環保局執行「靜桃專案」。（圖／龍潭警分局提供）

▲桃園龍潭警方與環保局執行「靜桃專案」。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府龍潭警分局與環保局於30日晚執行「靜桃專案」取締改裝噪音車及酒後駕車勤務，共攔查20輛汽、機車，其中對於攔檢的9輛「噪」事車現場祭出罰單，總計裁罰金額達27,000元。

▲對違規9部噪音超標車輛當場開罰。（圖／龍潭警分局提供）

▲對違規9部噪音超標車輛當場開罰。（圖／龍潭警分局提供）

昨晚的聯合稽查於龍潭區車潮、人潮密集的中豐路與工五路周邊道路，採封閉式路檢及以警用機車執行機動攔檢方式攔查強力取締，現場由龍潭分局分局長鄭文銘親自率隊，展現桃警團隊維護桃園市民生活品質與環境安寧的決心，希望透過上述稽查，以嚇阻改裝車輛噪音擾民問題，「靜化」桃園。

龍潭分局統計自去年6月執行「靜桃專案」迄今，查報噪音車輛計有906部，經主管機關環保局受理518部，噪音超標開罰達112件，龍潭警方嚴正執法，絕不放過任何打破龍潭安寧的不法車輛，有效杜絕噪音車。

龍潭警分局長鄭文銘表示，除了警方、環保局會全力聯手打造安寧道路外，一般民眾若發現改裝車噪音過大或危害交通行為，可以拍照、錄影蒐證，噪音部分至「行政院環境部噪音車檢舉網站」檢舉；交通違規部分則利用「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」向警方提出檢舉，共同維護大眾交通安全及環境安寧的權益。

ET快訊
數十萬人湧進台南！沙丁魚式人潮擠爆　文博會場內畫面曝
張文綺台中鹽酥雞店爆離職潮　損失200萬...機具成廢鐵
熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐
快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭
力挺柯文哲不會受賄！美女博士喊「釐清1關鍵」：市長也沒這權力
快訊／大雨特報擴大8縣市　國家警報響「大雷雨灌4地」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園龍潭警執行「靜桃專案」攔查20車　9車噪音超標

9月國際失智症月！竹山秀傳邀300長輩溪頭森呼吸　闖關活化大腦

民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌　盼落實離島服務

王育敏關懷若竹兒　認購百盒禮盒陪同做鳳梨酥

台南市議長盃高中職熱門音樂大賽　5隊參賽爭取冠軍

暨大feat.國光客運！推大台北地區直達車　一路睡到目的地

南投縣政府推動綠色療癒　結合社區長照站邀長輩DIY綠色寵物

嘉義縣長照A個管進階訓 　提升專業知能及社區資源整合能力

嘉義市創意火肌舞跨齡同台尬舞　最小4歲最年長96歲

嘉榮護理之家傳遞正能量　攜手公益推動銀髮長輩心理健康

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

「誰下面是弟弟」學生驚呼　老師突意會到大笑掉出框

桃園龍潭警執行「靜桃專案」攔查20車　9車噪音超標

9月國際失智症月！竹山秀傳邀300長輩溪頭森呼吸　闖關活化大腦

民進黨「新住民諮詢站」金門首站正式揭牌　盼落實離島服務

王育敏關懷若竹兒　認購百盒禮盒陪同做鳳梨酥

台南市議長盃高中職熱門音樂大賽　5隊參賽爭取冠軍

暨大feat.國光客運！推大台北地區直達車　一路睡到目的地

南投縣政府推動綠色療癒　結合社區長照站邀長輩DIY綠色寵物

嘉義縣長照A個管進階訓 　提升專業知能及社區資源整合能力

嘉義市創意火肌舞跨齡同台尬舞　最小4歲最年長96歲

嘉榮護理之家傳遞正能量　攜手公益推動銀髮長輩心理健康

哭哭了...休旅車追尾保時捷911雙門跑車　路人集體回頭

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

快訊／輪椅羽球女將胡光秋擊退巴西好手　晉級巴黎帕運8強

滯仙賓礁多月終於起錨！菲海巡船馬上跟中國船擦撞

蘿拉3年前預告「即將財富自由＋離職」！蔡阿嘎一算苦笑：她達成了

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

新新併首關！新光金下周最後買進日　掀委託書徵求大戰

新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

全國高山型國家公園黑熊保育暨監測計畫明年上路

高雄長庚將接手經營大同醫院

南消中元普渡新化義消捐贈物資濟弱勢機構

臺灣登山申請一站式服務網9／2上線

竹市落實新學期開學整備

文博會台南古蹟大升級！在夜光下遇見最美的台南

台南大益夜市香腸大腸爆食安疑慮衛生局責令限期改善

謝國樑偕張啓楷參訪六堵科技園區

醫療奉獻獎得主看偏鄉計畫認勢在必行

黃偉哲接待來訪日本外賓展現台南在地魅力

六十石山金針花推遲盛開　賞花正好

台南市勞工局邀亮哲行銷視障按摩

護鄉親生命！雲林交通安全月啟動

勞動部雲嘉南區銀髮中心9/2開幕民眾體驗送好禮

更多熱門

相關新聞

男豪砸20萬改車　噪音超標還無照

男豪砸20萬改車　噪音超標還無照

桃園市環、警、監聯合稽查噪音、改裝車勤務，一部紅色機車張姓車主花了20萬改裝，為的就是追求速度及流行，不料卻因為排氣管聲音過大，被測出超標15分貝開罰3600元，另因為本身無照駕駛又加罰6000元，合計噴飛近1萬元。另名張姓駕駛騎乘義大利進口約百萬元杜卡迪大型重機車，也當場測出音量超標7分貝慘罰3600元。

桃園暑期首波「靜桃專案」抓13輛噪音車

桃園暑期首波「靜桃專案」抓13輛噪音車

168萬奧古斯塔重機噪音超標挨罰　全台僅4輛

168萬奧古斯塔重機噪音超標挨罰　全台僅4輛

粉紅重機「凱蒂貓」噪音超標　挨罰3千元

粉紅重機「凱蒂貓」噪音超標　挨罰3千元

桃園「靜桃專案」聯合執法　黃家齊籲重罸

桃園「靜桃專案」聯合執法　黃家齊籲重罸

關鍵字：

靜桃專案噪音超標

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

柯文哲解返北檢偵訊　館長發文：走了

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面