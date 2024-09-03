「靜桃專案」取締噪音車　重機騎士、賓士駕駛都喊冤：原廠的

▲桃園警方聯合環保局及監理站執行「靜桃專案」勤務。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府桃園警分局昨晚取締噪音改裝車，其中一部價值65萬元的山葉R6紅牌大型重機車，噪音超過14分貝，裁罰3600元罰鍰；另一部價值200多萬元的賓士則是噪音超標8分貝，裁罰3000元罰鍰；還有一部奧迪噪音超標7分貝，裁罰3000元罰鍰；整晚執行下來，違規總裁罰金額達58200元，但車主都辯稱為原廠；警方強調為維護大眾交通安全及環境安寧的權益，將持續聯合戮力執行稽查取締勤務。

▲▼價值不斐的山葉大型重機及200萬元的賓士車均因噪音超標被罰。（圖／桃園警分局提供）

9月1日至30日為「交通安全月」期程，主題與口號分別為「人本交通 停讓文化」與「車輛慢看停 行人安全行」，桃園警分局昨晚與環境保護局及桃園監理站合作，在分局前執行「靜桃專案」勤務，共攔查汽、機車23輛，經檢測有15輛排氣管噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單。桃園警分局統計靜桃專案執行成效，截至今年8月底環警監聯合稽查檢測噪音超標當場告發有560件，警政蒐證通報後通知到檢也達4636件，相關噪音陳情案件下降了2成多，落實稽查後展現一定的成效。

昨晚稽查現場，一部價值65萬的山葉R6紅牌大型重機車，噪音超過14分貝，裁罰3600元罰鍰；另一部價值200多萬的賓士則是噪音超標8分貝，裁罰3000元罰鍰；另也有一部奧迪噪音超標7分貝，裁罰3000元罰鍰；整晚執行下來，違規總裁罰金額達58200元，這些進口車的車主都辯稱為原廠，警方表示將監理單位作一步複驗。