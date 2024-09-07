桃園龍潭「喜美9代」狂炸街...118分貝創紀錄　民眾：以為是坦克

▲龍潭警分局於昨晚配合環保機關執行「靜桃專案」及防制危險駕車勤務。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1輛深灰色喜美昨天（6日）晚上發出轟隆隆的巨響，在桃園市龍潭區招搖過街，連街道都為之震動，當場被警方和環保單位攔查，經實測竟然高達118分貝，讓現場人員驚呼太誇張，甚有民眾以為是裝甲戰車發出的聲音。環保局人員表示，這是實施「靜桃計畫」以來，在龍潭區測到的最高噪音分貝值的車輛，現場依噪音管制法由環保局裁罰1800元至3600元罰鍰，事後將召回檢驗，直到改善為止。

▲▼其中1輛深灰色本田喜美9代的「炸街車」，噪音竟然高達「118分貝」，超出標準32分貝。（圖／龍潭警分局提供）

桃園市政府警察局龍潭分局於昨晚間配合環保機關執行靜桃專案及防制危險駕車勤務，針對改裝車最常出沒的龍潭市區、人潮密集的北龍路、大昌路與中興路周邊採機車機動攔檢方式攔查，並設立了路檢點及臨時噪音檢驗站，共攔查了17輛疑似改裝的汽、機車，其中有11部車輛噪音超標，並當場依噪音管制法舉發，總計裁罰金額計3萬3000元。

其中1輛深灰色本田喜美9代的「炸街車」，因為發出轟隆隆的巨響，連街道都隨之震動，當場遭取締小組攔查，經噪音檢測值竟然高達118分貝，超出32分貝讓現場人員為之嘩然，有人說宛如軍事演習聽到裝甲戰車的聲音，環保局人員表示這是實施「靜桃計畫」以來，在龍潭區測到的最高噪音分貝值的車輛，現場依噪音管制法由環保局裁罰新臺幣1800元至3600元罰鍰，事後將召回檢驗，直到改善為止。

另外，龍潭警方在平日巡邏、交通稽查時發現噪音車輛，也會主動攔檢並錄影拍照蒐證，事後再函文報請環保局進行後續強制檢測作業，經過審核確認有改裝，便通知車主到場實車檢驗開罰。統計「靜桃專案」自去年6月至今共查報噪音車輛906部，環保局受理518部，噪音超標開罰132件。