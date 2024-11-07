銀杏環流、東北季風雨彈狂轟北東「1地紅爆」　周六回暖如夏

▲今晚到明天受到東北季風、銀杏颱風外圍環流影響，北部、東半部有大雨發生的機率。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，今天受到東北季風影響，清晨北部出現15度低溫，今晚到明天還有銀杏颱風外圍環流的影響，北部、東半部降雨逐漸增加，尤其東半部有局部大雨或豪雨發生機率，周六東北季風減弱，北部高溫回升到30度，感受溫暖。

氣象署技正謝佩芸說，目前銀杏颱風已來到呂宋島北方，逐漸偏西方向移動，今天到明天通過呂宋島北方進入南海，對台灣天氣沒有直接影響，但外圍環流的水氣，今晚到明天接近台灣，為北部及東半部帶來降雨。

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▲銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

謝佩芸提到，熱帶洋面東側仍有熱帶雲簇持續發展，未來有新的熱帶系統發展成為熱帶性低氣壓，也不排除有颱風生成，還需要一段時間組織跟發展，未來是否跟銀杏路徑類似的颱風通過台灣附近，持續觀察。

降雨趨勢，謝佩芸說，台灣受到東北季風影響，桃園以北及宜蘭、花蓮雨量偏多，加上颱風外圍環流的影響，北部東半部降雨明顯，但對中南部尤其新竹以南地區影響不明顯，維持多雲到晴，可以看到陽光。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，今天桃園以北及東半部有短暫雨，西半部整體穩定晴朗，今晚到明天還會有颱風外圍雲系影響，北部、東半部降雨增加，大台北、宜花有局部大雨發生，尤其東北部要留意局部豪雨。

謝佩芸說，周六東北季風減弱，水氣減少、降雨趨緩，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫陣雨。下周一另一波東北季風增強，迎風面降雨略多，下雨範圍較侷限，大台北、宜蘭還是比較容易有短暫雨。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，謝佩芸指出，今天溫度最低的一天，各地清晨低溫17、18度，白天高溫落在22至25度，明天逐步回升2至3度。周六東北季風明顯減弱，北部、東部白天高溫接近30度，等下周另一波東北季風影響，氣溫又會略為下降。