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新北今晨15.1℃　銀杏、東北季風來襲！晚上5地區炸豪大雨

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天（7日）持續受到東北季風影響，清晨最低溫出現在新北市石碇區15.1℃，桃園以北、宜蘭花蓮有雨，白天低溫約18度，東北季風加上銀杏颱風外圍雲系影響，今晚5地區會有豪大雨出現。

根據中央氣象署資料顯示，今天（7日）持續受東北季風影響，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，新竹、苗栗及臺東也有零星降雨，其他地區及澎金馬則為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，晚上之後颱風外圍雲系移入，迎風面北部及東半部降雨增多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區容易出現局部大雨，東北部地區更有局部豪雨發生的機率，中南部山區降雨機率也會提高一些。

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▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

▲銀杏颱風潛勢路徑圖。

各地低溫約18-21度，白天和6日類似，北部、東半部及澎湖、金門、馬祖高溫約22-25度，整天偏涼，中南部可來到28-30度，日夜溫差大，請多留意。

明天東北季風加上銀杏颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨，東北部地區更有局部豪雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴，山區有零星短暫陣雨。

11/9(六)白天及晚上東北季風稍減弱，迎風面降雨減少，氣溫回升；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、桃園、花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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