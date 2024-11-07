睡醒全身痠痛？專家教你拯救「床事」：支撐＋釋壓貼合曲線一夜好眠

▲拯救「床事」困擾，就從試睡開始！挑選床墊不能單看軟硬度，符合人體曲線才是關鍵。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／台北報導

你昨晚睡得如何？是一覺睡到天亮？還是翻來覆去睡不好，起床後又全身痠痛、整天無精打采？「好好睡覺」說來簡單卻不容易，尤其現代人生活步調急促、作息不正常，更常一夜難眠，《ETtoday新聞雲》街頭大調查，聽聽看民眾有哪些睡眠困擾。

▲現代人生活步調急促、作息不正常，常常一夜難眠。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

「我跟我老公的睡覺時間不一樣，我習慣早睡，但他每天都要熬夜、加班，然後男生翻上床又超大聲，有時候還會東摸摸西摸摸的，真的每晚都要被吵醒好幾次！」一位人妻忍不住大吐苦水，因為她最大的睡眠障礙，就是夜貓子枕邊人。

「不知道是年紀大了還是怎樣，以前念書的時候，怎麼熬夜都沒關係，現在好像怎麼睡都睡不夠，上班會一直打瞌睡、影響工作效率，導致我要加班，變成一種惡性循環。」睡眠品質差、有睡沒有飽，影響工作表現讓上班族好苦惱。

「家裡的床舊了，睡起來都ㄍㄧㄍㄧㄍㄨㄞㄍㄨㄞ的，每天早上起來都腰酸背痛像被卡車輾過，還會做惡夢！試過各種網路偏方都沒效，就算睡超過6小時，依然沒有休息到的感覺。」年紀輕輕的小資男，則因為長期睡不好被痠痛找上身。

▲平安夜名床董事長江銘鑫。

若每週超過3天有入睡困難、夜醒或早醒等任一症狀，且持續3個月以上，小心！你可能正走在慢性失眠的路上。根據國健署統計，台灣成年人失眠盛行率達23.5％，慢性失眠更是占了6.7％，除了長期使用3C、坐姿不良，睡前又要滑一下手機平板，都會影響睡眠品質外，問題還可能出在「床事不合」。

▲腰部長時間懸空，是造成睡不好的一大主因。

平安夜名床董事長江銘鑫表示，「白天坐姿不良，晚上睡覺又缺乏支撐，腰部長時間懸空，容易造成神經不適，會告訴大腦想翻身，但側睡後，肩膀被壓迫又會讓你想要仰睡，睡得不舒服自然而然就會翻來覆去。」床墊過硬缺乏彈性、過軟支撐力不足，都無法貼合人體曲線，導致腰部懸空、增加壓力，易引發失眠與腰酸背痛的問題，嚴重時甚至會有脊椎側彎或椎間盤突出的風險。

▲「新式電動按摩床」擁有符合人體曲線的超強支撐系統。

拯救「床事」困擾，就從試睡開始！挑選床墊不能單看軟硬度，符合人體曲線才是關鍵，現場直接邀請民眾來體驗。「新式電動按摩床」擁有超強支撐系統，能與身形體態完美配合，而且設計靈活，可以直接安裝在現有床架上，並提供三段式震動按摩與大V型拉伸功能，有效舒緩脊椎與肌肉壓力，民眾試躺後超有感。

▲平安夜平床有專業團隊幫你挑選最合適的床。

「以前買床經驗最痛苦的就是，剛躺的時候都沒什麼感覺，買回家後悔已經來不及，這邊好處就是有專業的人員幫忙看自己跟床哪裡有問題，他們會幫你調整適合的位置跟睡姿。試躺後就會明顯感受到差異，特別是脊椎的這塊。」有人大讚服務專業。



「原本很想要找飯店那種很軟很舒服的床，但這裡有專家跟我們介紹說，不是軟就好，還要有支撐力，我剛剛躺完之後，真的馬上感受到差異！而且它不只平躺有支撐力，微調之後更舒服。」也有人一躺愛上，直呼是命定床墊。

▲三段式震動按摩功能提供深層放鬆，有效釋放身體疲勞。

平安夜名床董事長江銘鑫補充說道，「應以身高、體重來調整適合的柔軟度，用電動床來升降，支撐你的服貼度，長期下來會比較舒服，對你的身體又好，睡覺如果選對床墊，真正一天6小時睡眠就夠，不需要睡8到10小時，你精神就會很充實。」

▲來一趟平安夜名床，機能性、舒適度通通有解。

支撐、釋壓同時並進，不論側睡、仰睡都能貼合身體曲線，開啟三段式震動按摩，再深層放鬆、釋放疲勞；超低溫發泡技術則可抗敏防蟎效果，還有多種布面材質滿足親膚感，來一趟平安夜名床，機能性、舒適度通通有解！想要擁有好的生活品質，從好床帶來的睡眠價值做起，現在就到全台門市親身體驗，讓專業團隊為你挑選最合適的床，守護你的一夜好眠。

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