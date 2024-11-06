億萬分之一的罕病！漢翔退休女罹「心臟癌」　中國附醫1招滅腫瘤

▲億萬分之一的罕病！漢翔退休的卜女士罹患「心臟癌」，接受中國附醫質子治療後，現已經可以正常生活。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

家住台中、曾服務於漢翔公司的76歲卜女士，今年莫名體重急遽下降，且呼吸困難掛急診，檢查發現，其心臟竟然長出了約6公分的腫瘤，猶如心臟內部塞進一顆檸檬，再拖下去恐猝死，醫院火速將卜女留院，隔日就進手術室開刀。中國醫藥大學附設醫院質子治療中心趙坤山院長表示，病患罹患一種非常罕見的心臟惡性軟組織肉瘤，相當罕見，機率僅億萬分之一，所幸經過質子治療後，現已經恢復正常生活。

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▲檢查發現，卜女的心臟竟然長出了約6公分的腫瘤，猶如心臟內部塞進一顆檸檬，再拖下去恐猝死。（圖／記者游瓊華攝）



中國醫藥大學附設醫院心臟外科醫師吳佳穎表示，由於腫瘤已嚴重影響卜女的血液循環，導致出現心悸、胸悶、呼吸困難等症狀，再拖下去恐危及生命。但腫瘤位置特殊，手術無法完全切除，家人擔心傳統化學治療及放射線治療副作用會讓她的身體無法負荷。

最後卜女在醫療團隊的評估建議下，接受中國附醫今年七月正式啟用的中部首座質子治療中心，以全球最新的質子設備(Varian ProBeam®360系統)治療。卜女也現身記者會透露，原本擔心自己的年紀大，身體無法承受這些癌症治療，沒想到治療期間，幾乎沒有不舒服症狀，特別感謝院長趙坤山及醫療團隊。

中醫大附醫心臟外科吳佳穎醫師指出，心臟腫瘤盛行率約在萬分之一，惡性率是四分之一，心臟惡性軟組織肉瘤早期大多無明顯症狀，到晚期可能會出現胸痛、呼吸急促、心悸、心跳不規則或腿部和腹部水腫等情形，這也使得心臟腫瘤治療極具挑戰性。

趙坤山說明，團隊運用質子治療適用位於敏感區域或靠近重要器官的腫瘤的優勢，精準治療心臟腫瘤，在治療過程中，中國附醫的質子治療團隊每日監測及追蹤照射過程反應及副作用，在醫療團隊專業照護及陪伴下，卜女士於門診接受每日30分鐘的治療、無需住院，在大約1.5個月時間順利的完成30次的質子治療。

趙坤山也補充，質子治療是一種先進的粒子射線治療，相較於傳統放射線治療(X射線)，質子射線猶如深水炸彈，能將能量精確集中在腫瘤上，避免周圍正常組織傷害，降低治療副作用並增加癌症控制率。