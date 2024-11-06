銀杏颱風一路向西狂甩雨彈　周五起「3地下最大」

▲今、明天東北季風最強，北部及東北部明顯的降溫，且有局部短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今、明天東北季風最強，北部及東北部明顯的降溫，低溫約18至20度，且有局部短暫陣雨，而銀杏颱風周五西行通過巴士海峽，間接加強台灣附近的東北風，北海岸、東北角至宜蘭山區受迎風地形影響，降雨較連續，有較大累積雨量可能。

林孝儒今日在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今、明天為本周東北季風最強的時段，迎風面北部及東北部都可以感受到較明顯的降溫，預測高溫約21至24度，低溫約18至20度，天氣陰沉、且有局部短暫陣雨。

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不過，他表示，隨乾空氣逐步移入，整體降雨量大概不會到太多。中南部影響較小，維持晴時多雲較穩定的天氣，僅午後山區有些零星短暫陣雨，高溫約27至30度，低溫約20至23度，日夜溫差較大。

▲銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

中颱「銀杏」持續向西北方移動，林孝儒說，今、明天兩颱風移速將較慢的往呂宋島東北方近海面靠近，周五西行通過巴士海峽或呂宋島北部陸地進入南海，周六至下周一颱風位於南海由西轉西南方移動並逐漸減弱。「目前來看，銀杏颱風對台灣無直接威脅，颱風警報機會低。」

林孝儒表示，周五至下周一北方冷高壓勢力其實不強，北部及東部氣溫將逐日回升，但受颱風西行通過巴士海峽，將間接加強台灣附近的東北風，因此沿海地區仍要留意強陣風或長浪機會，迎風北部及東部也容易有短暫陣雨。

他說，雖然銀杏颱風環流較小且路徑偏南，屆時東北季風強度也偏弱，大致上沒有伴隨明顯的共伴條件，但北海岸、東北角至宜蘭山區受迎風地形影響，降雨將較連續，有較大累積雨量可能，多加留意。