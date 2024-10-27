谷立言自爆第一個中文名字　回家被老婆笑「太土了」！

▲美國在台協會台北辦事處長谷立言。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受「敏迪選讀」Podcast專訪時，透露自己第一個中文名字叫「林瑞明」，結果被老婆笑「太土了」，後來老婆則引用「君子應該立功、立德、立言」，幫他取了「谷立言」。

谷立言說，他的第一個中文名字，是國務院有個外語學校在華盛頓，他在那邊學的中文，第一天上課時，老師給他取的名字就是「林瑞明」；結果那天回家，他的太太因為是台灣人，聽到這個名字後直呼，「太土了」！

谷立言表示，所以老婆幫他想了「谷立言」，「谷」跟他的姓「Greene」比較類似，而他又是外交官，中國有傳統說法是「君子應該立功、立德、立言」，覺得外交官應該要「立言」，發言正式一點，不要亂講話，所以覺得要用這個。

至於台灣近年來出現的「疑美論」，谷立言表示，三年前還在台灣的時候，沒有這麼常聽到，這次（調派來台）比較多辯論，這讓他有一點意外，美國跟台灣的來往比過往更密切，所以他還沒有找到理由，為何會突然有疑美論。

谷立言說，所以會希望繼續努力，強調對台灣自我防衛的承諾，或是在國際連結上的協助，來證明美國是可靠的夥伴。