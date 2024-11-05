8個月逾15萬人印尼旅客來台　女星Mikha任首位台灣觀光代言人

▲印尼女星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）擔任台灣觀光代言人 。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

印尼擁有2.7億的廣大人口，觀光署統計，今年1到8月印尼來台旅客超過15萬人次，較去年成長16.39%，今宣布將邀請印尼明星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）擔任首位觀光代言人，來台拍攝印尼語版的台灣觀光宣傳影片。

觀光署指出，Mikha畢業於美國哈佛商學院，在Instagram擁有705萬名粉絲，跨足演員、歌手、模特兒等全方位領域，主演電影也居影音串流平台Netflix受歡迎電影排行榜之列。

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▲印尼女星Mikha Tambayong Mahenra（右）來台拍攝觀光宣傳片 。（圖／觀光署提供）

Mikha今來台拍攝觀光宣傳影片，行程遍及台北101、圓山飯店及高雄愛河等景點，及野柳女王頭、南投日月潭及台南漁光島等觀光勝地，觀光署副署長林信任今代表現身拍攝點探班，並贈送喔熊頸枕、穆斯林認證的鳳梨酥伴手禮與經典奶茶。

林信任表示，印尼疫後出境旅遊興盛，為重要市場之一，繼今年2月成立雅加達台灣觀光服務處後，首度啟動公關計畫，邀請Mikha擔任印尼市場台灣首位觀光代言人，希望藉由高人氣宣傳台灣觀光魅力。

Mikha說，來台前聽聞台灣鳳梨酥美味，是此行必買的伴手禮，希望這支影片能把台灣濃濃的人情味分享傳遞給所有粉絲與民眾，共同感受台灣「舒適、友善、安全」優質旅遊環境。

▲印尼女星Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）來台拍攝觀光宣傳片 。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，Mikha來台拍攝宣傳影片預計於明年1月在雅加達辦理宣傳影片首播記者會公布，MiKha親自介紹並與媒體分享此次台灣旅遊經驗，透過網路平台、戶外電子看板及旅展等實體活動推廣。