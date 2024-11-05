墮胎罪加重挨轟「開倒車」！　法務部大轉彎撤回

圖、文／鏡週刊

法務部上週預告《刑法》修正草案，將「墮胎罪」罰金從最重3,000元提高至8萬元，婦女團體痛批，《刑法》墮胎罪早應廢除，「哪有反倒提高罰金之理？」今（5日）上午更與民進黨醫界立委王正旭等人召開記者會，要求法務部撤回提高罰金的草案，並積極推動廢除墮胎罪；法務部隨後則發出新聞稿表示，「本部經蒐集各界意見，撤回墮胎罪草案預告」。

法務部10月29日公告預告《刑法》墮胎罪修法草案，預計將《刑法》第288條懷胎婦女墮胎者「處6月以下有期徒刑、拘役、或3千元以下罰金」，提高到8萬元以下。婦女新知基金會、台灣女人連線1日分別發出聲明，抗議法務部倒行逆施，不思廢除墮胎罪，反而逆國際趨勢而行加重相關罰金；為落實性別平等價值、符合「消除一切形式歧視婦女公約（CEDAW）」之規範，婦女團體爭取廢除《刑法》墮胎罪多年，然而法務部從未提出草案，如今卻提出修法將《刑法》墮胎罪罰金提高至26倍以上。

婦女新知指出，該會長期爭取女性生育自主，要求政府落實性別平等，並依據CEDAW與兩公約意旨，將侵犯婦女身體自主權之《刑法》墮胎罪除罪化，儘管現在在《優生保健法》允許某些情況下合法墮胎，但該法仍規定墮胎需要配偶同意，20歲以下的年輕女性則需要父母或監護人同意。婦女新知呼籲《優生保健法》人工流產須經配偶同意相關條文，但衛福部拒絕廢除，法務部也不廢除《刑法》墮胎罪，甚至修法加重罰金，只是再次反映政府對於女性生育自主權「棄之不顧」的態度。

婦團發起連署行動，今還邀及民進黨立委王正旭、陳培瑜、林淑芬、張雅琳、吳沛憶、范雲、黃捷、郭昱晴、洪申翰等人，共同召開「法務部無視性別平等！《刑法》墮胎罪早該廢了！」記者會，要求法務部撤回修法草案並推動廢除墮胎罪。

郭昱晴指出，法務部不應該與CEDAW精神背道而馳，應將資源投入非預期懷孕女性需要的諮詢、社福、醫療服務，而非將婦女生育自主決定視為「犯罪」行為，法務部的修法根本是女性權益大開倒車；王正旭提到，我國司法實務根本就已經不太會用《刑法》第288條來判處懷孕婦女《刑法》，而法務部又一直主張本次修法並不是要懲罰懷孕婦女，那無論從意圖或修法實益上，他都認為沒有堅持調高罰金的必要，呼籲法務部能更加參考國際及國內人權與婦女團體的意見，透過更充分的溝通，提出對我國婦女最有保障的修法版本。

法務部中午透過新聞稿做出回應表示，已撤回墮胎罪草案預告，「本部辦理《刑法》墮胎罪章修正草案之法案預告程序，經廣納各界寶貴意見後，認本罪章之修正涉及對懷胎婦女身體自主權、健康權之保障及衡平對胎兒之保護議題，各界意見對於本罪存廢、不罰之範圍及刑度之意見，目前尚未獲得共識。爰撤回草案預告，再行研議，以期周延。」



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