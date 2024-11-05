求鎖後照鏡被拒！Gogoro騎士怒給宏佳騰車行1星　看評論全傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人上網評論店家，最近有人看到一則1星負評，忍不住傻眼。有民眾騎著Gogoro，希望車行幫忙鎖後照鏡，被店家拒絕就氣呼「真是開了眼界」。哭笑不得的是，該名騎士去的並不是Gogoro的車行，而是宏佳騰智慧電車行，令眾網友直呼，「去家樂福辦好市多聯名卡概念」、「我下次要去Porsche 修Toyota。」

爆料公社粉專今（5）日分享一篇貼文，有網友貼出一則評論的截圖，「奧客無極限之一星負評，騎著Gogoro去宏佳騰要求服務，台灣鯛怎麼這麼多啊？」只見該則評寫道「拜託你們幫忙鎖個後照鏡，你跟我說這是Gogoro不是宏佳騰」，直呼店家連鎖後照鏡都不肯幫忙，令他開了眼界。

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截圖讓一票網友都傻眼，「然後到時故意說原廠表示人為故障，要求宏佳騰賠償？」「拿肯德基雞塊去麥當勞要醣醋醬！」「你開豐田去賓士修理的概念」、「店家也有權利不接對吧？如果今天幫忙鎖了，結果車子回去原廠，原廠跟他說後照鏡有問題，那請問要算誰的？」

有人則表示，「老實說，如果我是店家，我可以接受這個評論，原因是他有如實寫原因，現在的消費者也不是笨蛋」、「我前公司就有同事買了WIFI分享器不會用，打電話給中華電信說他們網路壞了，凹工程師來設定」、「看過全聯不給手機充電，給一顆星的台灣鯛。」