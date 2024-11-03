偏鄉火警遠水不救近火　許淑華：逐年改善消防設施

▲仁愛鄉紅香部落日前發生火警，消防隊趕到時2戶民宅已付之一炬。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉紅香部落2戶民宅29日發生火警，居民發現後雖立即通報119，但距離部落最近的仁愛消防隊在車程1小時遠的霧社，警消趕抵時，民宅已遭惡火吞噬；仁愛鄉籍南投縣議員關心偏鄉消防設施不足問題，要求縣府盡速增設消防站或添購消防栓等相關設備。

南投縣議會1日召開縣政總質詢，針對林庭秝的提問，縣長許淑華表示，縣府一定會全力支持和改善偏鄉地區的公共安全設施、逐年編列預算，對於設置消防站的適當地點，也會責由縣府消防局於12月底前提出。

▲南投縣議員林庭秝要求縣政府改善偏鄉消防設施，保障部落民眾生命財產安全。（圖／南投縣政府提供）

消防局長林聰吉答詢時表示，仁愛鄉幅員廣大，共有37個部落分散各地，該局每個月都會至各部落檢查消防栓等消防設備，今年已完成萬豐部落消防栓及水源等設施，明年則會針對發祥村瑞岩新舊部落進行消防設備的更新佈設，也會與原住民的簡易自來水設施進行搭配；就林庭秝要求在力行線、德鹿谷及法治線等3大偏遠部落設置消防站的問題，該局會儘速評估研議。

許淑華說，在人力的支援上則需要部落鄉親加入協助，在部落中成立睦鄰救援隊，加強自主防災的訓練，才能在災害來臨時先行自救，消防局也會協助部落編列簡易救災設備及訓練自主防災人員，以保障部落民眾的生命財產安全。