【廣編】星粉最愛！人氣熱銷「星巴克太妃核果風味拿鐵」限定回歸

圖、文／雀巢提供

歲末年終的重要歡聚時刻，雀巢（Nestlé）攜手星巴克推出「星巴克家享咖啡節日限定系列」，一次推出9款產品盛大登場！讓星粉們在和家人及親友相聚時，在家就能享受到星巴克咖啡館同樣的季節限定星風味！其中星粉們最引頸期盼的「太妃核果風味拿鐵」也再度回歸！星巴克家享咖啡除了帶來適用NESCAFE® Dolce Gusto®膠囊咖啡機（雀巢多趣酷思）的「太妃核果風味拿鐵咖啡膠囊」，簡單一鍵即可享用帶著甜甜太妃香味與綿密細緻奶泡的拿鐵；還有適用於NESPRESSO®膠囊咖啡機（奈斯派索）的「太妃核果風味黑咖啡膠囊」，加入牛奶就可以享受帶有淡淡太妃糖與核果香氣的拿鐵，兩款都有禮盒形式 ！喜歡喝黑咖啡「節日綜合咖啡豆」與「節日綜合滴漏式咖啡（濾掛式）」溫暖你。

星巴克家享咖啡節日限定系列，即日起於全聯福利中心、7-ELEVEN、家樂福、大潤發、愛買、 momo購物網、蝦皮、博客來、PChome24h等各大通路開賣。雙11檔期，即日起至11月11日於momo購買「星巴克太妃核果風味拿鐵四入組」只要$499元，一次購入兩組還會加贈星巴克限定馬克杯，今年交換禮物就讓「星巴克家享咖啡節日限定系列」，用最暖的祝福送給身邊最重要的人！