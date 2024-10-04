網友猛誇超欠喝！雀巢咖啡新品「可可咖啡歐蕾、橙C美式咖啡」不甜膩療癒秋日時光、買一送一雙倍幸福

▲雀巢咖啡新品「可可咖啡歐蕾」、「橙C美式咖啡」獲得網友一面倒好評，誇讚味道不甜膩、層次豐富。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

秋天是橘子的季節，九月早晚微涼、白天依然高溫的天氣多變時刻，網路討論開始出現各種橘子、可可的特調飲料，這些美味飲品撫慰心靈。雀巢咖啡創新推出兩款沖泡飲品「可可咖啡歐蕾」和「橙C美式咖啡」正適合這樣秋日午後的療癒時光，兩款人氣口味分別適合熱、冷飲，更棒的是，即日起還有限時折扣價，讓雀巢沖泡咖啡跟你一起慶祝生活的美好。

如果你熱愛咖啡，也喜歡可可的濃郁香氣，鐵定必須品嚐看看雀巢這款「可可咖啡歐蕾」，當可可與咖啡的雙黑魅力透過奶味調和，入口順滑濃郁、層次豐富且不甜膩，好喝程度跟喝手搖飲一樣幸福又療癒！另外值得一提的是「可可咖啡歐蕾」完全無添加色素與香料，讓人喝得美味又放心。

▲雀巢咖啡新品「可可咖啡歐蕾」喝得到濃郁可可風味，結合咖啡香，十分療癒。

有網友假日逛超市時意外發現「好喝的可可加咖啡」，在好物社團PO文大讚「巧克力和咖啡味都有喝到」，原來說的就是雀巢「可可咖啡歐蕾」，網友笑說因為看到包裝覺得滿可愛的，加上買一送一優惠，抱著嚐鮮一試的心情就買了，沒想到喝起來「不會太甜」，瞬間撫慰了沒放到連假的心情；許多喝過的網友留言讚聲，「濃郁卻不甜。超欠喝！」、「我喜歡有可可風味中和咖啡的苦」，還有精打細算的網友一換算優惠，發現「一杯不到10元也太划算了吧」，美味超值。

▲▼有網友分享喝了雀巢咖啡新品「可可咖啡歐蕾」後，意外覺得很好喝。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說臉書社團）

即日起至10月31日只要186元就享買一送一的優惠，趁著這波特賣把這款秋冬必備的療癒飲品帶回家。

如果喜歡冰涼清爽的西西里咖啡，那麼雀巢另一款新品「橙C美式咖啡」可能會成為你的新寵！將真實柳橙果汁與咖啡結合的沖泡飲，是目前沖泡咖啡市場上首創的獨特風味，酸酸甜甜的柳橙風味恰到好處地蓋掉了咖啡的苦味，入口只感受到滿滿的活力與清新。

▲雀巢咖啡新品「橙C美式咖啡」，是一般少見的柳橙口味，風味清新。

雀巢橙C美式咖啡添加真實柳橙汁，因此一杯橙C美式咖啡內有15mg的維生素C，讓「橙C美式咖啡」不只好喝、提神，又能補充身體營養，最適合那些忙碌的早晨，只要加入冷水搖一搖即溶，馬上就能享受到酸甜提神的美式咖啡，加入冰塊的酸甜沁涼感讓腦袋更加清醒，開啟充滿正能量的一天；冷水可溶的「橙C美式咖啡」也很方便出遊玩耍時攜帶，9月20日已正式上市，150元買一送一，換算一杯特調橙C美式咖啡只要15元，限量特價中，趕快趁機入手享受沁涼特調冰美式。

獨特風味讓網友一喝愛上，PO文分享表示，雖然最近天氣涼涼的，但吃早餐還是想要搭配酸甜柳橙汁，平日又被咖啡因制約，一早也需要咖啡醒腦，雀巢橙C美式咖啡一次通通滿足，而且現正期間限定買一送一，她立刻囤貨，店員也大讚她很懂，「最近這個柳橙咖啡超多客人詢問搶購」，貼文下也有同好立刻留言附和，「哪個天才發明這種即溶咖啡」、「這個寶藏咖啡終於被發現了，大家不要跟我搶」！

還有網友被同事推抗，在公司泡雀巢橙C美式咖啡，一泡開就驚訝橙香味濃郁，其他同事聞到也秒問是什麼特殊口味的咖啡？大讚「柳橙味加上咖啡味真的好搭，酸酸甜甜的一早喝簡直超醒腦！」而且就跟包裝上寫得一樣，網友也推薦「再加幾顆冰塊下去更涼爽好喝」的喝法。重點是現在有買一送一的優惠，一包只要15元，CP值爆表。

想讓咖啡時光更多變、更多元，雀巢可可咖啡歐蕾和橙C美式咖啡，經典飲品、創新風味，加上買一送一特價，讓人一次擁有雙倍的幸福！現正全聯、家樂福、大潤發、愛買、電商平台（如momo、Shopee）熱賣中，留意各通路的優惠資訊，好喝好康一把抓。