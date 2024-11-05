柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

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柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐黃瀞瑩　隔空串證被抓包

「學姐」黃瀞瑩（圖）受訪聲援柯文哲，意外洩露柯拒絕出庭及相關案情，成為法官裁准延押理由之一。

▲「學姐」黃瀞瑩受訪聲援柯文哲，意外洩露柯拒絕出庭及相關案情，成為法官裁准延押理由之一。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙案遭延押至明年1月，本刊調查，裁定理由直指柯在市長室等地收受1,500萬元現金賄款及收210萬假政治獻金，涉可判處無期徒刑《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪，除罪嫌重大且有串證之虞，理由之一是「學姐」黃瀞瑩日前受訪，意外洩露柯拒絕出庭緣由及相關案情，讓法官認為柯有能力與特定人隔空串證，因此裁定延押。

11月1日，台北地院裁准涉及京華城弊案的民眾黨主席柯文哲延押2個月，全案將在年底前偵結起訴。知情人士透露，法官裁定延押的一大關鍵為專案小組持續清查金流，除發現柯文哲竟在市長室收受沈慶京1,500萬元現金賄款，另有些錢則在工地交付，讓柯無法抵賴。此外，法官裁定延押還有一項原因，與台北市議員「學姐」黃瀞瑩有關。

據知情人士透露，柯文哲的帳房李文宗及沈慶京的心腹朱亞虎9月底遭羈押，並坦承行賄柯文哲後10月1日柯面對檢察官提訊竟拒絕出庭，沒想到黃瀞瑩消息靈通，隨即在網路談話性節目指柯拒絕出庭，是因檢察官一再重複詢問與案情無關的問題，還指檢方會隨新聞輿情而變換訊問主題，讓柯心理壓力很大，才不出庭。

京華城改建案爆發弊案，台北市政府將不予施工勘驗，後續是否全面停工，引起外界關注。

▲京華城改建案爆發弊案，台北市政府將不予施工勘驗，後續是否全面停工，引起外界關注。

由於柯文哲遭羈押禁見並禁止通信，黃瀞瑩卻能精準得知柯拒絕出庭原因，還帶風向指控偵查機關訊問內容一再變換主題，及透露和案情有關的筆錄內容，讓檢廉及法官認定，已有相當理由足認柯有隔空與人串供及滅證能力，本刊調查，柯文哲及律師團律師鄭深元等人，11月1日當庭收到法院厚厚的裁定書，看到黃瀞瑩造成柯延押的這段理由均震驚不已。

對比藍白立委4日不顧輿論反對，到北檢踢館，白委張啟楷並說：「明天《鏡週刊》又出來一堆消息，那北檢不是很難堪嗎？」結果是黃瀞瑩公開洩露偵查筆錄內容連累柯遭延押，到底誰才是違反偵查不公開的元凶？不辯自明。藍白立委就別再用「不入流的批評」亂扣《鏡週刊》帽子。


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