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年薪300萬侵占736萬！國防部前次長孫玦新與欣桃和解　獲緩刑

▲▼孫玦新。（圖／翻攝欣桃天然氣股份有限公司臉書）

▲前國防部常務次長孫玦新，退役後於2013年11月到欣桃天然氣公司擔任董事長，年薪約300多萬。（圖／翻攝欣桃天然氣股份有限公司臉書）

文／中央社

欣桃天然氣股份有限公司前董事長孫玦新涉侵占欣桃資產新台幣736萬元，一審判刑4年。高院考量，本件已與欣桃公司和解並返還不法所得，4日改判孫玦新2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

判決指出，曾任國防部常務次長的孫玦新，退役後在退輔會轉投資事業欣桃天然氣公司擔任董事長，與前常務董事兼總經理邱希庚等人，明知「員工績效獎金發給辦法」對象僅適用職員等，並無任何授權董事長及總經理以其他方式自行增加報酬的相關決議。

孫玦新與邱希庚於民國103年至106年期間，為求增加報酬，以及規避孫玦新應將超領的薪資及獎金解繳退輔會安置基金，指示下屬上簽呈發放「公關費」，或購買郵政禮券交付，或以「交際費」、「其他費用」等不實項目填入做為會計憑證使用的轉帳傳票，併計入帳冊以核銷。

一審桃園地方法院依證券交易法背信罪判處孫玦新4年徒刑，認罪的邱希庚判刑2年並緩刑5年，同案被告郭金鳳1年10月及宋瑞蓮1年8月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，邱希庚為欣桃公司負責人，宋瑞蓮為財務主管，犧牲欣桃公司及股東利益，使欣桃公司蒙受損失，實不應輕縱。

高院考量，邱希庚坦承犯行，並與欣桃公司達成和解並分別繳交不法所得，態度尚佳，而宋瑞蓮對於客觀事實也不爭執，有反省自身行為錯誤的態度，依證交法背信罪判邱希庚2年徒刑，緩刑5年；宋女判刑1年8月，緩刑5年。

二審審酌，孫玦新犯行固然錯謬，但考量他當時因軍旅生涯將軍退休，經行政院國軍退輔會派至欣桃公司任職，一時基於該公司既存違規增加管理階層人員報酬的惡習，在邱希庚操作下，處於違法意識相對薄弱的心態下應允配合，判刑2年，緩刑5年。財務經理郭金鳳判刑1年8月，緩刑4年。

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